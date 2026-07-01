Umrl je Miha Jazbinšek

Prvi je novico o smrti nekdanjega ministra Mihe Jazbinška sporočil portal Info 360, ki piše tudi, da bo pogreb na ljubljanskih Žalah v ponedeljek.

V njegovi nekdanji stranki, pod katero je postal minister za okolje in prostor, Zeleni Slovenije, so se mu poklonili z zapisom na družbenem omrežju. Poudarili so, da je Jazbinšek s svojim delom pomembno zaznamoval področje urejanja prostora, varovanja okolja in razvoja slovenske zelene politike v času nastajanja samostojne države.

"Bil je človek jasnih stališč, strokovnega znanja in vztrajnosti. Tudi takrat, ko se z njim niso vsi strinjali, je odpiral pomembna vprašanja o prostoru, okolju, javnem interesu in odgovornosti do prihodnjih generacij. Zeleni Slovenije se mu zahvaljujemo za njegovo delo in prispevek," so dodali.