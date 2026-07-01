Umrl je Miha Jazbinšek

Prvi je novico o smrti nekdanjega ministra Mihe Jazbinška sporočil portal Info 360, ki piše tudi, da bo pogreb na ljubljanskih Žalah v ponedeljek.
V njegovi nekdanji stranki, pod katero je postal minister za okolje in prostor, Zeleni Slovenije, so se mu poklonili z zapisom na družbenem omrežju. Poudarili so, da je Jazbinšek s svojim delom pomembno zaznamoval področje urejanja prostora, varovanja okolja in razvoja slovenske zelene politike v času nastajanja samostojne države.
"Bil je človek jasnih stališč, strokovnega znanja in vztrajnosti. Tudi takrat, ko se z njim niso vsi strinjali, je odpiral pomembna vprašanja o prostoru, okolju, javnem interesu in odgovornosti do prihodnjih generacij. Zeleni Slovenije se mu zahvaljujemo za njegovo delo in prispevek," so dodali.
Človek, po katerem je neformalno poimenovan zakon
Jazbinšek se je rodil 4. novembra 1941. Študiral je arhitekturo. Začel je kot oblikovalec, nadaljeval kot projektant, urbanistični načrtovalec, prostorski in družbeno-razvojni planer, direktor lokalnega urbanističnega zavoda in kasneje minister, je zapisano na njegovi spletni strani.
V prvi, drugi ter tretji vladi po prvih večstrankarskih volitvah, med drugim v Demosovi vladi, je bil minister za okolje in prostor iz kvote Zelenih Slovenije. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru je pogosto neformalno poimenovan stanovanjski zakon iz leta 1991, t. i. Jazbinškov zakon.
Zakon s področja določanja postopkov in razmerij v večstanovanjskih hišah in stanovanj v družbeni lasti je poleg sistemskega urejanja področja vseboval tudi načine in pogoje za privatizacijo stanovanj, ki so bila do takrat v družbeni lasti.
Na podlagi tega zakona so najemniki v družbenih stanovanjih lahko pod relativno zelo ugodnimi pogoji z odkupom pridobili lastninsko pravico nad stanovanji, v katerih so bili do tedaj imetniki stanovanjske pravice, so medtem spomnili pri Slovenskih novicah.
Jazbinšek je bil tudi dolgoletni mestni svetnik Mestne občine Ljubljana in večkratni kandidat za župana Ljubljane. Znan je bil kot oster kritik prostorske in drugih politik ljubljanskega župana Zorana Jankovića.