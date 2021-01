Umrl poslanec SAB Franc Kramar

Franc Kramar, rojen 22. aprila 1960 v Bohinjski Bistrici, je kot inženir lesarstva izobraževanje zaključil na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani. Dvakrat je bil župan občine Bohinj, prvič med letoma 1994 in 1998, nato pa še vse od leta 2002 do leta 2018, ko je sedel na poslanski stolček.

Bil je član Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, član Odbora za gospodarstvo, Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ter član Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB.

Bil je tudi namestnik člana Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018.

Poslansko mesto bo po smrti poslanca Kramarja predvidoma zasedla Alenka Bratušek. Če poslancu preneha mandat, namreč v skladu z zakonom o volitvah v DZ poslanec postane tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.