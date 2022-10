Umrl predsednik odbora Združeni Američani za Slovenijo

Bil je član več mestnih, okrožnih, državnih in zveznih odborov in komisij. Bil je tudi član župnijskega sveta njegove domače župnije svetega Vida, združenja katoliških vojnih veteranov in sveta alumnijev.

Ko so ZDA 7. aprila 1992 priznale Slovenijo kot neodvisno državo, so se Turk in drugi člani UAS zbrali pred sedežem slovenske dobrodelne zveze AMLA (American Mutual Life Association) ter dvignili slovensko in ameriško zastavo.

Turk je v Slovenskem narodnem domu vodil gala večer ob praznovanju priznanja Slovenije in ob tej priložnosti guvernerju Ohia Georgeu Voinovichu podaril slovensko zastavo, ki je kasneje kot prva zaplapolala pred stavbo vlade zvezne države Ohio.

Turk je bil slavnostni govornik na številnih uradnih praznovanjih in tudi med obiskom prvega demokratično izvoljenega predsednika Slovenije Milana Kučana in prvega premierja samostojne države Lojzeta Peterleta.

Turk in UAS sta potem nadaljevala delo za promocijo pridružitve Slovenije zvezi Nato. Avgusta leta 1997 je Turk vodil delegacijo UAS na poročilo v Beli hiši o sprejemu Slovenije v Nato, kar je bil prvi tak uraden sprejem skupine ameriških Slovencev v Beli hiši.

UAS je končala z delom leta 2006, ko so sklenili, da je s slovensko neodvisnostjo in vključitvijo v zvezo Nato njihova naloga izvršena.