Umrl zadnji mlinar na Muri: tradiciji je ostal zvest do konca življenja

Umrl je Vladimir Babič, zadnji mlinar na Muri, ki je vse do konca živel življenje pravega klenega mlinarja. Mirč, kot so ga klicali domačini v njegovem Veržeju, je namreč vsa leta ostal zvest tradiciji, kljub drugačnim možnostim, ki so se mu ponujale. Nenazadnje, njegov Babičev mlin je ena največjih turističnih znamenitosti Prlekije, lahko bi se šel masovni turizem, a se ni dal. Živel je skromno, moko je mlel tako, kot so jo mleli njegovi predniki. Vsakega obiska je bil vesel, obiskovalci pa njega, saj so lahko videli, kako se tradicionalno melje pšenico, koruzo, rž in ajdo.