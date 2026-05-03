Umrl zgodovinar in sodobni polihistor Branko Marušič

"Zanimala ga je glasba, likovna umetnost, literatura. Prebiral je in prebiral je domala vse, kar je imelo nek smisel, nek pomen in mu je pomenilo novo informacijo, novo znanje," so zapisali člani družine Marušič. Imel je izjemen spomin in bil "kompetenten sogovornik o čemerkoli, kar sodi v okvire humanistike in kar je ali kar je bilo povezano z Goriško," so dodali.

Branko Marušič se je rodil 4. februarja 1938 v Novi Gorici, živel pa je v Solkanu, sledi iz njegove biografije, ki jo na spletu pripravlja Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Osnovno šolo je obiskoval v Solkanu, maturiral pa je leta 1955. Na ljubljanski univerzi je študiral medicino, nato pa na filozofski fakulteti leta 1962 diplomiral iz zgodovine. Po vojaščini se je zaposlil kot asistent na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani.

Za tem je postal kustos v Goriškem muzeju, kjer je bil leta 1965 imenovan za ravnatelja. Na to delovno mesto je bil nato še štirikrat potrjen. Med prvimi njegovimi opravljenimi nalogami na področju muzejstva je bila ureditev rojstne hiše Simona Gregorčiča na Vrsnem. Kasneje je pripravil tudi več muzejskih dogodkov, s čimer se je izkazal kot uspešen vodja in organizator zelo različnih dogodkov, je zapisala družina.