Umrla igralka Mira Furlan

Vzrok smrti še ni znan, je pa Straczynski dejal, da so igralci in zasedba Babylon 5 "že nekaj časa vedeli, da njeno zdravje pojenja". "Ves čas smo upali, da se bo njeno zdravje izboljšalo," je zapisal.

Žalostno novico so prek njenega Twitter računa objavili v četrtek. Kasneje na isti dan pa se ji je z zapisom poklonil ustvarjalec Babilona 5 J. Michael Straczynski .

Čeprav so igralsko zasedbo v skupinskem e-sporočilu pred nekaj časa obvestili, da naj bi se njeno stanje izboljševalo, je Straczynskija član igralske zasedbe Babylon 5, Furlanin soigralec Peter Jurasik prek telefonskega klica obvestil, da jo je mož, režiser Goran Gajić"pripeljal domov".

"Mira je bila dobra in prijazna ženska, izjemno nadarjena izvajalka in prijateljica vsem v igralski zasedbi Babilon 5, žalostna novica nas je hudo potrla,"je zapisal Straczynski. Zapisal je še, da bodo člani igralske zasedbe, s katerimi si je bila po koncu oddaje še posebej blizu, potrebovali nekaj časa, da bodo lahko sprocesirali ta žalostni dogodek. "Po tej poti smo šli že prevečkrat in vsakič je težje," je dodal.

Furlanova se je sicer rodila v nekdanji Jugoslaviji, kjer je kariero začela kot gledališka igralka, bila je tudi članica Hrvaškega narodnega gledališča. Leta 1991 je emigrirala v Združene države Amerike.