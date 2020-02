Umrla Iva Pahor Martelanc, mama slovenskega predsednika Boruta Pahorja

Po dolgotrajni bolezni je v 83. letu starosti umrla Iva Pahor Martelanc, mama predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Novico je na svojem Instagramu objavil predsednik sam.

Pred natanko mesecem dni je Pahor na svojem profilu objavil, da njegova mama danes praznuje 82. rojstni dan in da se je po nekaj mesecih vrnila iz bolnišnice. Ob tem je zapisal: "Borka in pol. Nekoč mi je zdravnik rekel, da naj bom "pripravljen na vse". Trudil sem se biti pogumen in sem mu odvrnil “da to žensko poznam že vse življenje in da naj bo na vse pripravljen tudi on". Marsikaj pravijo o naših zdravnikih. A delajo tudi čudeže življenja. Hvala."