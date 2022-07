Umrla je gonilna sila Kible Aleksandra Kostič

Leta 1996 je bila soustanoviteljica multimedijskega centra (MMC) Kibla in leta 1999 galerije KiBela. Kasneje je v Mariboru vzpostavila še razstavišči Kibla Portal in artKIT.

Umetnostna zgodovinarka, kuratorka in likovna kritičarka Aleksandra Kostič, rojena leta 1966, je bila nazadnje dejavna kot kuratorka pri postavitvi najobsežnejše letne razstave Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) Majski salon v razstavišču Kibla Portal, ki je na ogled še do sredine tega tedna.

Kot izhaja iz njenega življenjepisa, je bila v obdobju 1995-1997 selektorica in kuratorka Mednarodnega festivala računalniških umetnosti (MFRU) ter v letih 2009 in 2015 sourednica in tekstopiska zbirk TOX in Folia.

Med drugim je leta 2004 vodila tehnološko prenovo Kible skozi Mrežo multimedijskih centrov in bila v letih od 2006 do 2008 soavtorica koncepta projekta Evropske prestolnice kulture (EPK), ki ga je Maribor s partnerskimi mesti gostil leta 2012.

Vzpostavila in vodila je celostne zasnove večletnih mednarodnih projektov Hallerstein (2008-2009), Mehki nadzor / Soft Control (2012-2015) in Tvegaj spremembo / Risk Change (2016-2020). Zasnovala je Mrežo centrov raziskovalne umetnosti in kulture (2015-2019) ter leta 2020 vzpostavila KIBLA2LAB.

"Bila je soustanoviteljica Kible in gonilo vsega, kar je ta ustanova dosegla in spremenila na področju sodobne umetnosti," so zapisali v časniku Večer.