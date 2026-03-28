Umrla je najstarejša Slovenka

Kot poroča Vestnik, je Marija Žekš umrla v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

Zadnjih skoraj 15 let je živela v Domu starejših občanov Ljutomer. 12. avgusta lani je v domu v družbi hčerke Olge, vnukinje Romane in stanovalcev DSO upihnila svojo 109. svečko.

Žekševa se je rodila leta 1916 v Dreveniku pod Bočem, odraščala pa je v Mariboru. Po poroki se je preselila v Prekmurje, upokojila pa se je leta 1968.

Za najstarejšo še živečo Slovenko je sicer veljala od 22. julija 2024. Takrat so namreč po poročanju lokalnih medijev pokopali Julijano Zakrajšek iz Opalkovega v Velikih Laščah, ki je dosegla častitljivih 111 let.