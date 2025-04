Umrla je pesnica Neža Maurer

Bila je prva urednica šolskih oddaj na Televiziji Ljubljana, tehnična in kulturna urednica pri revijah Kmečki glas, Otrok in družina ter Rodna gruda, blizu ji je bilo tudi delo na terenu. Tako je s poti po vsej Sloveniji in Jugoslaviji prinesla številne reportaže in potopise. Po upokojitvi je zaživela kot samostojna umetnica na področju literature.

Neža Maurer – slavistka, učiteljica, pesnica, pisateljica, novinarka, urednica in prevajalka – se je rodila 22. decembra 1930 v Podvinu pri Polzeli. Po študiju na pedagoški akademiji in na slavistiki se je angažirala na področjih, ki so jim skupni trije poudarki: kultura, pedagogika in ustvarjalnost.

Največji del njenega avtorskega opusa zajema poezija, nekaj del je proznih, pisala pa je tudi radijske igre ter prevajala iz nemščine in slovanskih jezikov. Več kot 80 otroških iger in oddaj je bilo izvedenih na različnih radijskih postajah, veliko pesmi pa so v prevodih objavljali in predvajali na radiih v nekdanji Jugoslaviji.

Najbolj opazna in priljubljena je njena velika pesniška kolekcija, ki obsega več kot 20 pesniških zbirk za odrasle in otroke. Njena poezija je poleg tega prevedena še v angleški, nemški, italijanski, španski, ruski, švedski, poljski, romunski, bolgarski in japonski jezik.

V obširnem opusu so med poezijo za mladino in otroke naslovi, kot so Velik sončen dan, Kostanjev škratek, Beli muc, Bratec Kratekčas in Zajčkova telovadba, med poezijo za odrasle pa so denimo Ogenj do zadnjega diha, Drevo spoznanja, Od mene k tebi, Metulj na snegu in Igra za življenje, ki se jim pridružujeta nemška Wenn wir lieben in angleška The veiled landscape.

Je prejemnica več priznanj, med drugimi nagrade Prešernovega sklada, Groharjeve nagrade za življenjsko delo in nagrade zlatnik poezije za življenjsko delo.