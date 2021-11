Umrla je Sonja Vrščaj, preživela taboriščnica iz Auschwitza

Mlada Sonja je bila tajnica okrožnega odbora OF, ki so jo Nemci med reševanjem arhiva odporniškega gibanja, ki ji ga je uspelo skriti, ujeli 16. junija 1944. Odpeljali so jo v tržaški zapor Coroneo, kjer se je prvič srečala s smrtjo. Ko so 27 ženskam pobrali vse imetje in dragocenosti, so že vedele, da gredo na strelišče. "To je bilo grozno doživetje. Takrat mi je bilo prvič tako grozno," je pred leti povedala za 24ur.com.

Iz tržaškega zapora so jo nato odpeljali v zloglasni Auschwitz. Pomotoma so jo peljali v barako k ciganom, vendar so jo pozneje premestili. Če bi ostala pri njih, bi tudi njo odpeljali v krematorij. Drugi dan so jo odpeljali v blok številka 30, kjer jih je bilo od 800 do 1000. Vtetovirali so ji 82396 in od takrat dalje je bila številka. Stara je bila 18 let.

A strahote koncentracijskega taborišča je preživela in dočakala prihod zavezniških sil. Pri življenju jo je v prvi vrsti ohranjal optimizem, je večkrat povedala. Bila je prepričana v svoj prav. "Prepričana sem bila, da ne morejo oni zmagati, ker bomo mi zmagali. Nikoli nisem govorila, če pridem, ampak ko pridem domov. Tudi če so me tepli, sem si mislila, le tepi, ampak na koncu boš pa ti ... Enkrat je ena sotrpinka rekla paznici, ki je govorila 'was, was' (kaj, kaj, op. a.), 'Ja, ja, vas, vas, bo hudič vzel!" se je spominjala Vrščajeva pred leti.