Umrla je ustanoviteljica zavoda Bunker Nevenka Koprivšek

Iz zavoda Bunker so sporočili, da je nenadno umrla ustanoviteljica in dolgoletna direktorica zavoda Nevenka Koprivšek. Bila je tudi direktorica festivala Mladi levi.

"Žalostni in zaprepadeni sporočamo, da je nenadno preminula Bunkerjeva ustanoviteljica in dolgoletna direktorica Nevenka Koprivšek," so zapisali v zavodu. Koprivškova se je rodila 1. junija 1959 v Ljubljani. Leta 1983 diplomirala na šoli za gledališče, gib in mim Ecole Jacques Lecoq v Parizu, po študiju pa je igrala v različnih gledaliških skupinah in projektih v Parizu in New Yorku, so njene začetke v sporočilu za javnost predstavili v zavodu Bunker. "Bila je iskriva, polna življenja in načrtov za prihodnost. Prihodnost, ki je bila vedno nekako povezana s sodobno umetnostjo. Neizmerno jo bomo pogrešali," so še zapisali.

Zavod Bunker je neprofitni zavod za izvedbo in organizacijo kulturnih prireditev. Kot je leta 2017 v intervjuju za STA pojasnila Koprivškova, je 27. decembra 1997 zavod ustanovila, ko je zaznala, da smo pri nas slabo seznanjeni z dogajanjem na mednarodnem področju sodobne scenske umetnosti. Poleg tega je bila je direktorica festivala Mladi levi in (so)ustanoviteljica mednarodnih in lokalnih mrež, kot so Junge Hunde, DBM, Sostenuto, Imagine 2020, Create to Connect, Asociacija, Kulturna četrt Tabor in Balkan Express, je zapisano na spletnem portalu slovenskega gledališča Sigledal. Koprivškova je bila nekaj časa tudi umetniška direktorica Gledališča Glej. "Neizmerna žalost in bolečina sta nas obšli ob vesti, da nas je zapustila nekdanja umetniška direktorica Gledališča Glej in vsestranska ustvarjalka Nevenka Koprivšek. Hvala za Glej, hvala za Bunker in hvala za naše in tvoje sodobno gledališče, Nena," pa so v odzivu na tragično vest zapisali pri Umetniškem svetu Gledališča Glej.

