Umrla na avstralskem otoku: znanih več podrobnosti

Hči ženske, ki jo je križarka pustila na oddaljenem otoku in jo kasneje našli mrtvo, je upravljavca obtožila "opustitve oskrbe in zdrave pameti".
Truplo 80-letne Suzanne Rees so reševalci v nedeljo našli na otoku Lizard na Velikem koralnem grebenu. Dan prej se je s sopotniki sprehajala po otoku, a je ni bilo na ladji, ko je ta nekaj ur kasneje odplula.
Katherine Rees je dejala, da je bila "šokirana in žalostna", ker je ladja Coral Adventurer odplula brez mame, ki jo je opisala kot zdravo, aktivno, navdušeno vrtnarko in ljubiteljico narave.
Suzanne Rees iz Novega Južnega Walesa je bila na prvi postaji 60-dnevnega križarjenja po Avstraliji. Potniki, ki so za križarjenje plačali več deset tisoč dolarjev, so bili prepeljani na samotni otok na enodnevni izlet z možnostjo pohodništva ali potapljanja z masko.
Kaj se je dogajalo?
Suzanne se je pridružila skupinskemu pohodu na najvišji vrh otoka, Cook's Look, vendar se je ločila od ostalih, ker je potrebovala počitek. "Policija nam je povedala, da je bil zelo vroč dan in da je mami med vzponom na hrib postalo slabo, je dejala Katherine.
"Prosili so jo, naj se brez spremstva spusti navzdol. Nato je ladja odplula, očitno brez štetja potnikov. Potem je mama umrla sama," pripoveduje njena hči.
Katherine je dejala, da upa, da bo preiskava ugotovila, kaj bi morala ladijska družba storiti, da bi lahko rešila mamino življenje.
V sredo je izvršni direktor podjetja Coral Expeditions dejal, da jim je zaradi smrti globoko žal in da družini Rees nudijo podporo. "Tesno sodelujemo s policijo Queenslanda in drugimi oblastmi. Medtem ko preiskava poteka, ne moremo dajati nadaljnjih komentarjev," je dejal Mark Fifield.
Po podatkih spletne strani podjetja lahko Coral Adventurer sprejme do 120 gostov s 46 člani posadke. Zgrajena je bila namensko za dostop do oddaljenih območij avstralske obale in je opremljena s pomožnimi čolni, ki se uporabljajo za prevoz potnikov na enodnevne izlete.
Takšni incidenti so redki, križarke pa imajo sisteme za beleženje, kateri potniki se vkrcavajo ali izkrcavajo, je za BBC povedala Harriet Mallinson, urednica za križarjenja na spletni strani za potovanja Sailawaze.
Križarke jemljejo te postopke zelo resno in imajo "vgrajeno pametno tehnologijo, da preprečijo takšne incidente. To je najverjetneje šokanten – in tragičen – enkraten primer," je dodala Mallinsonova.
