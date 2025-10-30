Umrla na avstralskem otoku: znanih več podrobnosti

Hči ženske, ki jo je križarka pustila na oddaljenem avstralskem otoku, kjer so jo kasneje našli mrtvo, je upravljavca ladje Coral Adventurer obtožila opustitve oskrbe in 'zdrave pameti'. 80-letna Suzanne Rees je umrla sama na otoku Lizard, medtem ko je križarka odplula brez nje. Suzanne se je pridružila skupinskemu pohodu na najvišji vrh otoka, vendar se je ločila od ostalih, ker je potrebovala počitek.

Truplo 80-letne Suzanne Rees so reševalci v nedeljo našli na otoku Lizard na Velikem koralnem grebenu. Dan prej se je s sopotniki sprehajala po otoku, a je ni bilo na ladji, ko je ta nekaj ur kasneje odplula. Katherine Rees je dejala, da je bila "šokirana in žalostna", ker je ladja Coral Adventurer odplula brez mame, ki jo je opisala kot zdravo, aktivno, navdušeno vrtnarko in ljubiteljico narave. Suzanne Rees iz Novega Južnega Walesa je bila na prvi postaji 60-dnevnega križarjenja po Avstraliji. Potniki, ki so za križarjenje plačali več deset tisoč dolarjev, so bili prepeljani na samotni otok na enodnevni izlet z možnostjo pohodništva ali potapljanja z masko.

Kaj se je dogajalo?

Suzanne se je pridružila skupinskemu pohodu na najvišji vrh otoka, Cook's Look, vendar se je ločila od ostalih, ker je potrebovala počitek. "Policija nam je povedala, da je bil zelo vroč dan in da je mami med vzponom na hrib postalo slabo, je dejala Katherine. "Prosili so jo, naj se brez spremstva spusti navzdol. Nato je ladja odplula, očitno brez štetja potnikov. Potem je mama umrla sama," pripoveduje njena hči. Katherine je dejala, da upa, da bo preiskava ugotovila, kaj bi morala ladijska družba storiti, da bi lahko rešila mamino življenje.