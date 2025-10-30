Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Umrla na avstralskem otoku: znanih več podrobnosti

Sydney, 30. 10. 2025 13.58 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
10

Hči ženske, ki jo je križarka pustila na oddaljenem avstralskem otoku, kjer so jo kasneje našli mrtvo, je upravljavca ladje Coral Adventurer obtožila opustitve oskrbe in 'zdrave pameti'. 80-letna Suzanne Rees je umrla sama na otoku Lizard, medtem ko je križarka odplula brez nje. Suzanne se je pridružila skupinskemu pohodu na najvišji vrh otoka, vendar se je ločila od ostalih, ker je potrebovala počitek.

Hči ženske, ki jo je križarka pustila na oddaljenem otoku in jo kasneje našli mrtvo, je upravljavca obtožila "opustitve oskrbe in zdrave pameti".

Lizard island
Lizard island FOTO: Shutterstock

Truplo 80-letne Suzanne Rees so reševalci v nedeljo našli na otoku Lizard na Velikem koralnem grebenu. Dan prej se je s sopotniki sprehajala po otoku, a je ni bilo na ladji, ko je ta nekaj ur kasneje odplula.

Katherine Rees je dejala, da je bila "šokirana in žalostna", ker je ladja Coral Adventurer odplula brez mame, ki jo je opisala kot zdravo, aktivno, navdušeno vrtnarko in ljubiteljico narave. 

Suzanne Rees iz Novega Južnega Walesa je bila na prvi postaji 60-dnevnega križarjenja po Avstraliji. Potniki, ki so za križarjenje plačali več deset tisoč dolarjev, so bili prepeljani na samotni otok na enodnevni izlet z možnostjo pohodništva ali potapljanja z masko. 

Kaj se je dogajalo?

Suzanne se je pridružila skupinskemu pohodu na najvišji vrh otoka, Cook's Look, vendar se je ločila od ostalih, ker je potrebovala počitek.  "Policija nam je povedala, da je bil zelo vroč dan in da je mami med vzponom na hrib postalo slabo, je dejala Katherine.

"Prosili so jo, naj se brez spremstva spusti navzdol. Nato je ladja odplula, očitno brez štetja potnikov. Potem je mama umrla sama,"  pripoveduje njena hči. 

Katherine je dejala, da upa, da bo preiskava ugotovila, kaj bi morala ladijska družba storiti, da bi lahko rešila mamino življenje.

Preberi še Žensko križarka pozabila na avstralskem otoku, našli so jo mrtvo

V sredo je izvršni direktor podjetja Coral Expeditions dejal, da jim je zaradi smrti globoko žal in da družini Rees nudijo podporo. "Tesno sodelujemo s policijo Queenslanda in drugimi oblastmi. Medtem ko preiskava poteka, ne moremo dajati nadaljnjih komentarjev," je dejal Mark Fifield.

Po podatkih spletne strani podjetja lahko Coral Adventurer sprejme do 120 gostov s 46 člani posadke. Zgrajena je bila namensko za dostop do oddaljenih območij avstralske obale in je opremljena s pomožnimi čolni, ki se uporabljajo za prevoz potnikov na enodnevne izlete. 

Takšni incidenti so redki, križarke pa imajo sisteme za beleženje, kateri potniki se vkrcavajo ali izkrcavajo, je za BBC povedala Harriet Mallinson, urednica za križarjenja na spletni strani za potovanja Sailawaze.

Križarke jemljejo te postopke zelo resno in imajo "vgrajeno pametno tehnologijo, da preprečijo takšne incidente. To je najverjetneje šokanten – in tragičen – enkraten primer," je dodala Mallinsonova.

križarka otok Lizard smrt potnice Avstralija Coral Adventurer
Naslednji članek

Med letom s kovinskimi vilicami zabodel dva mladoletna potnika

SORODNI ČLANKI

Žensko križarka pozabila na avstralskem otoku, našli so jo mrtvo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stoinena
30. 10. 2025 14.59
nas so v jugoslaviji vedno povsod prešteli, kot ovce. ko smo šli in preden smo odšli. zdaj če ne znajo šteti.
ODGOVORI
0 0
Hrast1234
30. 10. 2025 14.52
+1
Pustila mamo, da se sama spusti iz vrha, ob vročini, ob dejstvu, da ji je slabo…In zdaj so spet vse drugi krivi!? Človeštvu so šteti dnevi. Verjetno bi ženska rada odškodnino!
ODGOVORI
2 1
rudikarel
30. 10. 2025 14.58
saj hčerka ni bila z njo
ODGOVORI
0 0
abcde1234
30. 10. 2025 14.44
-4
Te stare babnice majo polno denarja, pol pa se spravljajo nekam, kar ni za njih. Naj raje mladini dajo denar.
ODGOVORI
2 6
Petur
30. 10. 2025 14.40
-1
kakšen kapitan..to so agencije ki prodajajo program ne da bi obvestile starejše na zahtevnost...
ODGOVORI
1 2
8282
30. 10. 2025 14.43
-1
Kakšne agencije? Na vseh objavljenih potovanjih/križarjenih imaš napisano zahtevnost potovanja pa tudi če si temeljito prebereš program ti je jasno kaj obsega. Če pa ti pri svojih letih neznaš ocenit česa si sposoben in česa ne, je pa to tvoj problem.
ODGOVORI
1 2
FIRBCA
30. 10. 2025 14.39
+2
to lahko ze umaknete no ce nimate kaj drugega za objavljat je tudi to ok
ODGOVORI
2 0
nema predaje
30. 10. 2025 14.38
+0
moja 81-letna stara mama si tut do trgovine ne upa it sama če je že tema uzun, ta pa na križarjenje po avstraliji, potovat je treba dokler si dokaj mlad, starost je ena žalost
ODGOVORI
3 3
abcde1234
30. 10. 2025 14.29
+1
Pa ja, skasirala bo dobro za svojo 80-letno mamo, ki verjetno ni pokala od zdravja, öe ne je v teh nekaj urah ne bi pobralo.
ODGOVORI
5 4
Mihac27
30. 10. 2025 14.51
+2
zdrava ali bolna, nima veze. Organizator mora pa ja malo poskrbeti za svoje potnike. Tudi če je bila pot prenaporna, bi jo nekdo od osebja moral pospremiti do ladje.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330