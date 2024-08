Umrla nekdanja dolgoletna direktorica Primorskih novic Barbara Verdnik

Po hudi bolezni je v 67. letu starosti umrla nekdanja dolgoletna direktorica Časopisno-založniške družbe Primorske novice Barbara Verdnik, ki je družbo vodila od leta 1990 do leta 2006, poročajo Primorske novice. Po njihovih navedbah so Primorske novice pod njenim vodstvom rasle na več ravneh in dosegle rekordno naklado.