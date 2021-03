Umrla nekdanja rektorica Univerze v Ljubljani Andreja Kocijančič

Zaslužna profesorica dr. Andreja Kocijančič je bila tudi profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je med drugim vodila Katedro za interno medicino in bila prodekanja, bila je ustanoviteljica in dolgoletna predstojnica Klinike za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter prva strokovna direktorica omenjenega centra, so zapisali na spletni strani univerze.

"Ko ne moreš dati ničesar novega več in se lahko samo še ponavljaš, je čas, da se ustaviš in začneš vlagati energijo kam drugam," je pojasnila, ko se je odločila, da zapusti medicino in postane rektorica Univerze v Ljubljani. Medicina je bila sicer njena velika ljubezen in strast.

Kocijančičeva je bila učenka in naslednica prof. dr. Stanislava Mahkote, pionirja slovenske endokrinologije. Pokazala je izjemno znanje in talent, so zapisali na univerzi in dodali, da je na noge postavila Kliniko za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter jo tudi več let vodila.