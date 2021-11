Umrla nekdanja veleposlanica v BiH Nataša Vodušek

Nataša Vodušek je bila po izobrazbi politologija, med drugim je bila slovenska konzulka v Švici, pooblaščena ministrica in namestnica vodje sektorja za zahodno, severno in srednjo Evropo na MZZ ter namestnica vodje sektorja za vzhodno Evropo in srednjo Azijo na MZZ. Pogreb bo v soboto na Ptujski Gori, so potrdili v družinskem krogu.