Pri 94. letih je umrla slikarka in ilustratorka Marlenka Stupica , so sporočili iz Mladinske knjige. Leta 2013 je postala Prešernova nagrajenka. Umetnica je življenje posvetila mladim bralcem.

Slikarstvo je študirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 1950 diplomirala. Vse svoje ustvarjanje je posvetila ilustraciji in močno vplivala k uveljavitvi te likovne zvrsti. Ilustrirala je vse znamenite pravljice od bratov Grimm do Andersena, pa tudi dela domačih avtorjev od Otona Župančiča do Ele Peroci. V njenem obsežnem opusu so tudi podobe iz Ostržka, Trnuljčice, Mehurčkov, Pike Nogavičke, Palčica, in drugih knjig. V letu 2010 je pri založbi Mladinska knjiga izšla antologija Drevo pravljic, v kateri je izbor nepozabnih pravljic in pesmic z njenimi podobami.

Stupica je ilustrirala in opremila več kot 100 otroških knjig. Kljub poplavi tovrstne literature v današnjem času je ob prejemu Prešernove nagrade povedala, da se je sama kot mnogi njeni kolegi ilustratorji v prvi vrsti trudila za kakovost. ''Tu gre za našo likovno profesionalnost in za osebno izpovedno moč. Dobro otroško knjigo označuje prav to,'' je menila.