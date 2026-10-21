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Umrla založnica Edvina Novak

Ljubljana, 21. 10. 2026 19.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Svečka

V 87. letu starosti je umrla založnica Edvina Novak, so sporočili iz družinskega kroga. Novakova je bila priznana založnica, ki je leta 1990 ustanovila založbo Vale Novak. V 20 letih delovanja je založba izdala številne knjige s področja leposlovja, kulinarike, duhovnosti in filozofije.

Ena prvih odmevnih izdaj založbe je bil ponatis znamenite knjige Kuharica sestre Vendeline. Založba je v času delovanja izdala približno 200 naslovov. Skupaj s sinom in hčerko, Luko in Veroniko, so kasneje delovanje razširili še na področje knjigarn, najbolj znana in priljubljena je bila na Wolfovi cesti v Ljubljani.

Edvina Novak se je po končani gimnaziji v Kopru vpisala na študij romanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani in leta 1967 diplomirala. Eno leto je bila zaposlena v osnovni šoli v Izoli, potem pa se je preselila v Ljubljano, kjer se je zaposlila kot urednica pri založbi Domus. S soprogom Andrejem Novakom, novinarjem, diplomatom in publicistom, in otrokoma je vrsto let živela v tujini, v Parizu, Rimu in Strasbourgu.

Tudi po zaprtju založbe Vale Novak se je še naprej posvečala založništvu.

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Edvina Novak založništvo knjigarne

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