Umrla znanstvenica, kemičarka in pedagoginja Aleksandra Kornhauser Frazer

Umrla je znanstvenica Aleksandra Kornhauser Fraser . Bila je dekanja Pedagoške akademije, profesorica na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, dekanja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in predavateljica na številnih tujih univerzah. Njeni dosežki so zapisani v tridesetih knjigah in v stotinah člankov, so zapisali na MMC.

Kot povzemajo po Wikipediji, je v letih 1954-1980 med svojim znanstvenoraziskovalnim delom raziskovala naravne spojine, zlasti alkaloide in antibiotike, in že tedaj sodelovala s farmacevtsko industrijo. Od leta 1980 dalje je povezovala kemijo z informatiko in razvijala informacijske metode za kemijsko raziskovanje in izobraževanje.

Opravljala pa je tudi številne visoke funkcije in po vsem svetu vodila velike mednarodne projekte za kemijsko izobraževanje, varovanje okolja in trajnostni razvoj. Leta 1988 je bila izbrana za eno izmed prvih članic Evropske akademije v Londonu (Academia Europaea) med 100 ustanovnimi člani. Leta 1989 je bila izvoljena v svet te akademije in v Svetovno akademijo znanosti v Stockholmu.

V sedemdesetih letih je naredila tudi skok v politiko. Leta 1970 je prevzela funkcijo podpredsednice izvršnega sveta skupščine SRS. Odgovorna je bila za vse negospodarske dejavnosti, torej med drugim za zdravstvo in šolstvo, kulturo in znanost, pokojnine in socialo.

Med drugim je bila tudi častna občanka občine Škofja Loka (rodila se je namreč 26. septembra 1926 pri Škofji Loki) in častna meščanka Ljubljane.