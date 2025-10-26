Svetli način
Slovenija

Umrlemu Novomeščanu krajani prižigajo sveče

Novo mesto, 26. 10. 2025 10.30 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
V Novem mestu dan po tragediji, v kateri je umrl 48-letni moški, ki so ga pred lokalom pretepli, ko je prišel po sina, občani prižigajo sveče.

Ob 10. se je pred lokalom v Novem mestu začel shod, na katerem so v spomin umrlemu soobčanu krajani prižgali sveče. Na deževno nedeljo se je sredi mesta zbrala množica ljudi, ki je v tišini pločnik napolnila s svečami in cvetjem.

Danes v Novo mesto prihaja tudi politični vrh, ki se je na zahtevo predsednika vlade Roberta Goloba dopoldne sestal s predstavniki Policije in sodstva. 

Po sestanku se bodo odpravili v Novo mesto, kjer se bo Golob srečal z lokalno skupnostjo in se seznanil z ukrepi na terenu.

Preberi še Pravosodna ministrica Andreja Katič ponudila odstop

Novomeščan, sicer tudi družbeno aktiven član lokalne skupnosti, je bil napaden v soboto okoli 2.30, ko je pred lokal na Rozmanovi ulici prišel po sina. Ta naj bi ga poklical, ker naj bi mu grozila skupina Romov.

Po prvih informacijah naj bi moškega pred lokalom pretepla skupina pripadnikov romske skupnosti, a je policija za zdaj v zvezi z dogodkom prijela enega osumljenca, starega 20 let. Šlo naj bi za povratnika. Neuradno naj bi bil edini, ki je napadel moškega, a policija preiskuje tudi možnost, da je bil v napad vpleten še kdo.

