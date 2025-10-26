Umrlemu Novomeščanu krajani prižigajo sveče

Ob 10. se je pred lokalom v Novem mestu začel shod, na katerem so v spomin umrlemu soobčanu krajani prižgali sveče. Na deževno nedeljo se je sredi mesta zbrala množica ljudi, ki je v tišini pločnik napolnila s svečami in cvetjem.
- FOTO: Aljoša Kravanja
Danes v Novo mesto prihaja tudi politični vrh, ki se je na zahtevo predsednika vlade Roberta Goloba dopoldne sestal s predstavniki Policije in sodstva.
Po sestanku se bodo odpravili v Novo mesto, kjer se bo Golob srečal z lokalno skupnostjo in se seznanil z ukrepi na terenu.
Novomeščan, sicer tudi družbeno aktiven član lokalne skupnosti, je bil napaden v soboto okoli 2.30, ko je pred lokal na Rozmanovi ulici prišel po sina. Ta naj bi ga poklical, ker naj bi mu grozila skupina Romov.
Po prvih informacijah naj bi moškega pred lokalom pretepla skupina pripadnikov romske skupnosti, a je policija za zdaj v zvezi z dogodkom prijela enega osumljenca, starega 20 let. Šlo naj bi za povratnika. Neuradno naj bi bil edini, ki je napadel moškega, a policija preiskuje tudi možnost, da je bil v napad vpleten še kdo.