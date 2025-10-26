Umrlemu Novomeščanu krajani prižigajo sveče

V Novem mestu dan po tragediji, v kateri je umrl 48-letni moški, ki so ga pred lokalom pretepli, ko je prišel po sina, občani prižigajo sveče.

Ob 10. se je pred lokalom v Novem mestu začel shod, na katerem so v spomin umrlemu soobčanu krajani prižgali sveče. Na deževno nedeljo se je sredi mesta zbrala množica ljudi, ki je v tišini pločnik napolnila s svečami in cvetjem.

Danes v Novo mesto prihaja tudi politični vrh, ki se je na zahtevo predsednika vlade Roberta Goloba dopoldne sestal s predstavniki Policije in sodstva. Po sestanku se bodo odpravili v Novo mesto, kjer se bo Golob srečal z lokalno skupnostjo in se seznanil z ukrepi na terenu.