UNICEF-ove punčke iz cunj na pravljičnem Ljubljanskem gradu

Zaradi bolezni, ki bi jih lahko enostavno preprečili s cepljenjem, namreč na svetu vsako leto umre 1,5 milijona otrok, kar je nedopustno. S punčkami in fantki iz cunj UNICEF Slovenija rešuje življenja najranljivejših otrok po vsem svetu že 19 let. Z donacijo v višini 20 evrov, kolikor stane cepljenje enega otroka proti šestim nalezljivim boleznim v državah v razvoju, si lahko obiskovalci razstave izberejo svojo unikatno punčko ali fantka iz cunj, rešijo otroško življenje, razveselijo izdelovalko in koga osrečijo. S projektom je UNICEF Slovenija omogočil cepljenje že skoraj 21.000 otrok v državah v razvoju.

Srce projekta so prostovoljci iz vse Slovenije in vseh generacij, ki že vrsto let srčno in predano ustvarjajo punčke in fantke iz cunj. Najstarejša prostovoljka je letos praznovala 101. rojstni dan, v projekt pa se vključujejo tudi otroci v vrtcih in šolah, priznani modni oblikovalci in mnogi znani obrazi.