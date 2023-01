Porušena streha velodroma: v dvorani okoli sto kubičnih metrov snega

Streha novomeškega velodroma se je pod težo snega pogreznila že skoraj do tal, nato je zagrmelo. Posledice pa: okrog sto kubičnih metrov snega v dvorani, razparana streha, razmočena infrastruktura in polomljeni nosilci.

"Postopali smo, kot se v takih primerih postopa, mi smo balon prenapihnili in ga izdatno segreli, da bi se sneg stopil, vendar se je v sredini balona začel delati bazen plundre in vode, ki ga ni bilo mogoče izprazniti, in balon je pod to težo popustil," razlaga direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac.

Po nekaterih ocenah se je pred pokom na strehi akumuliralo celo do 50 ton vode, ki se ob straneh nabira še danes. Kot pravijo v Zavodu Novo mesto, ki z dvorano upravlja, so se reševanja balona lotili v skladu z vsemi varnostnimi protokoli, da naj sneg stopijo, vodo pa nato izčrpajo, so jim svetovali celo gasilci. "Vendar so bile te padavine precej drugačne, kot so sicer, bile so izredno mokre, izredno velika količina v zelo kratkem času," pojasnjuje Makovac.