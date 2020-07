Tudi letos so ugotovili, da se prodaja na stojnicah na območju Slovenije ne izvaja enakomerno in da je navzoča predvsem v osrednji in jugozahodni Sloveniji. Glede sledljivosti so največ neskladnosti ugotovili pri jagodah (14 odstotkov), glede pravilne označenosti, razen porekla, pri špargljih (23 odstotkov), glede navajanja porekla prav tako pri špargljih (23 odstotkov).

Kot so sporočili s kmetijskega ministrstva, so inšpektorji za hrano Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v tem času največkrat pregledali jagodičevje, češnje, marelice in šparglje. Največ ali 22 odstotkov neskladnosti so ugotovili pri splošni označenosti sadja in zelenjave, sledilo je nepravilno navajanje porekla v 14 odstotkih, neustrezno zagotavljanje sledljivosti v 10 odstotkih.

Največ neskladnosti so ugotovili pri splošni označenosti sadja in zelenjave.

Skupaj 56 prekrškovnih postopkov

Inšpektorji so za ugotovljene nepravilnosti izrekali upravno inšpekcijske ukrepe, skupaj 54. Za ugotovljene kršitve so uvedli skupaj 56 prekrškovnih postopkov in podali dva obdolžilna predloga. Skupaj so zasegli in uničili skoraj 421 kilogramov sadja in zelenjave, največ češenj in marelic.

Pri izvrševanju ukrepov, zlasti pri plačilu denarnih kazni, so opozorili na težave, kot so, da dejavnost prodaje izvajajo pravne osebe, ki imajo samo poštni predal, odgovorne osebe imajo naslov v tretjih državah, pravne osebe so ustanovljene za kratko obdobje, če pravna oseba dobi prepoved izvajanja dejavnosti, iste fizične osebe nemudoma ustanovijo drugo pravno osebo, pravne osebe takoj po ustanovitvi ukinejo plačilni in transakcijski račun.

Kljub postopkom brez napredka

Zaradi teh težav so se povezali s sodišči, tako da nanje podajo obdolžilni predlog za zaseg vseh predmetov. Uprava je objavila tudi seznam zavezancev, zoper katere so bili v zadnjih treh letih vloženi obdolžilni predlogi. Med njimi so F & M Company, Briška gajbica, Prodam sadje 1 ter San-jam prevozi. "Kljub izvedenim postopkom in odvzetim pridelkom ni opaziti bistvenega napredka pri dosegu skladnosti prodaje sadja in zelenjave na stojnicah," so zapisali.

Inšpekcija tako ocenjuje, da bi bilo treba zakonsko regulirati prodajo sadja in zelenjave na stojnicah, da bi ta potekala izključno na za to organiziranem in registriranem mestu, ne pa ob cestah ali na obcestnih parkiriščih."Uprava ocenjuje, da stojnice ob cestah niso najbolj zaupanja vredna mesta za nabavo sadja in zelenjave, saj so tam nepravilnosti glede zagotavljanja sledljivosti in navajanja porekla prepogosta,"so poudarili.