Uničujejo avtomobile, mečejo petarde: 'Starši bi morali prevzeti odgovornost'

V petek se je nad koprsko policijsko postajo znesla skupina mladih. "Norijo po pločnikih, streljajo ... to je preseglo vse meje, starši bi morali prevzeti odgovornost in biti kaznovani," meni mimoidoči.
"Mladoletni otroci nimajo občutka, pa se sprašujem, zakaj ga nimajo, ker konec osnovne šole bi morali gledati na stvari malo drugače," dodaja druga občanka.
Mladoletnikom je uspelo poškodovati vozilo enega od zaposlenih na policijski postaji. Starši so bili obveščeni, neuradno pa policisti ostale vpletene še iščejo.
Že naslednjo noč pa so mladoletniki razgrajali tudi v Domžalah. Poškodovali so kar 31 avtomobilov, večinoma z razbijanjem stranskih vzvratnih ogledal. Kot so nam povedali občani, naj bi vandali uničili tudi vozila zdravstvenega doma.
"Ne razumem, zakaj to delajo, kaj vidijo v tem. Kaj je njihov cilj, a se zavedajo, kakšno škodo delajo, ker so res veliko škode povzročili," pravi občanka. Natančneje, za nekaj tisoč evrov. A naleteli so na nepričakovano oviro, saj jih je med početjem zalotil občan in enega mladoletnika uspešno zadržal do prihoda policije. Dva mladoletnika še iščejo.
"Družba mlade potegne, zelo velikokrat v družbi naredijo nekaj, kar sami zagotovo ne bi naredili," pravi direktorica Centra za mlade Domžale Tinkara Koleša.
Tako v Kopru kot v Domžalah to niso prvi primeri objestnosti mladih. "Ko je dejanje enkrat storjeno, bi bilo zelo fino, da bi občutili neke posledice njihovih dejanj, da prevzamejo neko odgovornost, ali je to finančna ali kakorkoli," dodaja Koleša.
Direktorica domžalskega Centra za mlade ob tem opozarja, da dejanj posameznikov ne smemo posploševati na celotno generacijo mladih.
Nemirno tudi v Šiški
Podobni primeri pa skrbijo tudi prebivalce ljubljanske Šiške, kjer so popoldnevi in večeri vse bolj nemirni.
Prebivalci naj bi opažali skupine mladostnikov, ki po soseski drvijo z električnimi skiroji, mečejo petarde v podhode in na dvorišča stanovanjskih blokov, nekateri naj bi celo v okna hiš metali sveža jajca. Na policiji medtem beležijo porast kršitev, pa tudi več obvestil občanov o hitri vožnji mladoletnikov z mopedi in e-skiroji ter vožnji s predelanimi vozili.
Dodajajo tudi, da se v prestolnici z dejanji, kot so uničevanje klopi in otroških igral, uličnih svetilk in parkiranih vozil, srečujejo vsakodnevno.
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