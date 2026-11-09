Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Uničujejo avtomobile, mečejo petarde: 'Starši bi morali prevzeti odgovornost'

Koper / Domžale, 09. 11. 2026 20.20 pred 1 uro 2 min branja 68

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Vandalizem v Domžalah

Napad s pirotehniko na koprsko policijsko postajo in 31 poškodovanih avtomobilov v Domžalah, v obeh primerih pa vpleteni mladoletniki. Koprski policisti so tri mladoletnike, stare 15 in 16 let, že izsledili. V Domžalah preiskava medtem še poteka, dva osumljenca še iščejo.

V petek se je nad koprsko policijsko postajo znesla skupina mladih. "Norijo po pločnikih, streljajo ... to je preseglo vse meje, starši bi morali prevzeti odgovornost in biti kaznovani," meni mimoidoči.

"Mladoletni otroci nimajo občutka, pa se sprašujem, zakaj ga nimajo, ker konec osnovne šole bi morali gledati na stvari malo drugače," dodaja druga občanka.

Mladoletnikom je uspelo poškodovati vozilo enega od zaposlenih na policijski postaji. Starši so bili obveščeni, neuradno pa policisti ostale vpletene še iščejo.

Že naslednjo noč pa so mladoletniki razgrajali tudi v Domžalah. Poškodovali so kar 31 avtomobilov, večinoma z razbijanjem stranskih vzvratnih ogledal. Kot so nam povedali občani, naj bi vandali uničili tudi vozila zdravstvenega doma.

"Ne razumem, zakaj to delajo, kaj vidijo v tem. Kaj je njihov cilj, a se zavedajo, kakšno škodo delajo, ker so res veliko škode povzročili," pravi občanka. Natančneje, za nekaj tisoč evrov. A naleteli so na nepričakovano oviro, saj jih je med početjem zalotil občan in enega mladoletnika uspešno zadržal do prihoda policije. Dva mladoletnika še iščejo.

Pirotehnika
Pirotehnika
FOTO: Shutterstock

"Družba mlade potegne, zelo velikokrat v družbi naredijo nekaj, kar sami zagotovo ne bi naredili," pravi direktorica Centra za mlade Domžale Tinkara Koleša.

Tako v Kopru kot v Domžalah to niso prvi primeri objestnosti mladih. "Ko je dejanje enkrat storjeno, bi bilo zelo fino, da bi občutili neke posledice njihovih dejanj, da prevzamejo neko odgovornost, ali je to finančna ali kakorkoli," dodaja Koleša.

Direktorica domžalskega Centra za mlade ob tem opozarja, da dejanj posameznikov ne smemo posploševati na celotno generacijo mladih.

Nemirno tudi v Šiški

Podobni primeri pa skrbijo tudi prebivalce ljubljanske Šiške, kjer so popoldnevi in večeri vse bolj nemirni.

Prebivalci naj bi opažali skupine mladostnikov, ki po soseski drvijo z električnimi skiroji, mečejo petarde v podhode in na dvorišča stanovanjskih blokov, nekateri naj bi celo v okna hiš metali sveža jajca. Na policiji medtem beležijo porast kršitev, pa tudi več obvestil občanov o hitri vožnji mladoletnikov z mopedi in e-skiroji ter vožnji s predelanimi vozili.

Dodajajo tudi, da se v prestolnici z dejanji, kot so uničevanje klopi in otroških igral, uličnih svetilk in parkiranih vozil, srečujejo vsakodnevno.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
mladoletniki vandalizem

Do 2500 evrov kazni za nepooblaščeno snemanje z dronom

Najboljši barista 22-letni Slovenec

24ur.com V Novigradu pretepli tri mlade Slovence
24ur.com Grožnje in udarci: trojica oropala moška v središču Ljubljane
24ur.com 'Napad' s pirotehniko na koprsko policijsko postajo
24ur.com Skupina nasilnežev napadla in oropala mladoletno osebo
24ur.com Objestneži poškodovali 31 vozil, občan enega mladoletnika zadržal
24ur.com Policija prijela roparje, ki so napadli tri mlajše moške in jim ukradli denar
24ur.com Napad pred ZD Kočevje, dijaka odpeljali na urgenco
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI68

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
09. 11. 2026 21.42
Mularija se smeje drzavi 🤣
Odgovori
0 0
Tomaž Hacin
09. 11. 2026 21.38
Ta sistem ki sedaj obstaja je povsem napačen in ne bo prinesel nobenih izboljšav. Treba je dati nazaj stari Jugoslovanski sistem, pa po riti edino to bo zaleglo. Csd centre pa na inšpekcijski pregled kaj so njihove zadolžitve in kaj toliko ljudi dela tam sramoto.
Odgovori
0 0
4krogci
09. 11. 2026 21.36
Starsi so v policiji,sodstvu,… zato pa mulci lahko delajo kar hocejo!!!
Odgovori
+2
2 0
Tomaž Hacin
09. 11. 2026 21.34
V Šiški se je to dogajalo še v času Jugoslavije, ja so tam pač sami nerazgledani in nepismeni otroci, ki ne znajo početi drugih stvari kot samo škodo.
Odgovori
+2
2 0
Kviz
09. 11. 2026 21.33
Škodo zaračunati staršem po dvojni ceni, froce pa v dom.
Odgovori
+3
3 0
ZIPPO
09. 11. 2026 21.33
Te sončki imajo preveč pravic in nikakve starše.Palica bi hitro naredila red.Ja,ja.
Odgovori
+4
4 0
Pravica.
09. 11. 2026 21.32
Starši naj plačajo škodo + zaporna kazen za storilce!
Odgovori
+3
3 0
Ančo
09. 11. 2026 21.32
Zanimivo da se to dogaja vedno le tam kjer je večina Levičarka populacija... Hm...
Odgovori
-2
2 4
Mclaren
09. 11. 2026 21.30
Sramota
Odgovori
+2
2 0
Arguss
09. 11. 2026 21.29
Kar proti potem na referendumu pa boste še večji reveži.Mi smo si z svojim tehničnim znanjem ponosnih Slovencev že vse izborili.Vi pa ....
Odgovori
+0
1 1
Arguss
09. 11. 2026 21.26
Ste pa kasni vi iz tem za vašo medijsko hišo.
Odgovori
+0
1 1
cecen
09. 11. 2026 21.23
To kriči po spremembi zakonodaje. Moj predlog; kazensko odgovornost znižati na 12 let, možnost nepovratne zaplembe predelanih skirojev/skuterjev, neposredna kazenska odgovornost staršev in izdaja plačilnih nalogov za kršitev in Poravnava celotne škode po oceni zavarovalnice, ne glede na finančni status družine (Šutarjev zakon). Tudi če so na socialni in se njihov mulc vozi s skirojem za 500 € in ima za petarde sklepam, da imajo tudi za poravnati kazen. In morda na eno oko zamižati, ko bo kakšen razjarjen fotr mulcu dve vzgojni primazal, ne pa da takoj CSD v zrak skoči.
Odgovori
+10
10 0
_Nico_T_
09. 11. 2026 21.22
Par dni nazaj pa so bili postopki ustavljeni proti nasilnežem, ki so se celo SNEMALI pri trpinčenju 13-letnega dekleta... S TAKIM SISTEMOM NEKAJ NE ŠPILA!
Odgovori
+15
15 0
JAZsemTI
09. 11. 2026 21.21
No pa so “dolenjci” dobili konkurenco od dol🤔
Odgovori
+8
8 0
štrekeljc
09. 11. 2026 21.20
Obligacijski zakonik (OZ-NPB3), 142. člen, Odgovornost staršev: »(1) Starši odgovarjajo za škodo, ki jo povzroči drugemu njihov otrok do dopolnjenega sedmega leta, ne glede na svojo krivdo. (4) Starši odgovarjajo za škodo, katero povzroči drugemu njihov mladoletni otrok, ki je dopolnil sedem let, razen če dokažejo, da je škoda nastala brez njihove krivde.« Ta člen zakona je popolna neumnost! Za otroke do sedmega leta starši nosijo odgovornost ne glede na okoliščine, čaprev dete pri 4 letih (recimo) ne ve ,kaj dela, pri večjih mulcih, ki s dobro zavedajo svojih dejanj, pa se lahko izgovarjajo: nisem jaz kriv, da je mulec nevzgojen!
Odgovori
+6
6 0
Pravica.
09. 11. 2026 21.36
Potem se razume, da po 7. letu odgovarja "otrok" (ni vreden tega naziva" sam, z denarno in zaporno kaznijo, pa naj gre delat in odplača dolg.
Odgovori
+1
1 0
Kaveljc
09. 11. 2026 21.16
Kakšne neumnosti tu berem. Mladi ne vidijo prihodnosti. Kozlarije. Naj gredo v Sudan, Gazo, Somalijo, v favele v Braziliji. Enako velja za odrasle razvajence v Evropi. Boj za preživetje vsak dan, lakota, bolezni, ni zdravnikov , ni zdravil. Kriminal, spopadi med karteli, umiranje narkomanov na ulicah. To je svet 3/4 prebivalcev tega planeta. Tu pa jokanje, ker vegetarijanec ne dobi hrane v šoli po njegovih željah, otrok pa najnovejše igrače. Pojma nimate o življenju izven Evrope in drugih razvitih držav. Naši mladi niso sposobni preživeti tedna dni v revnih državah.
Odgovori
+16
17 1
Hihitalec
09. 11. 2026 21.11
Starši pojma nimajo niti se ubadajo z njimi
Odgovori
+12
12 0
Dr Dre
09. 11. 2026 21.11
Otroci priseljencev imajo težave z Asimilacijo. Sistem je odpovedal popolnoma z to vlado..
Odgovori
-5
6 11
galeon
09. 11. 2026 21.15
Priseljenci se ne bodo nikol asimiliral. Dokazano že 100 krat.
Odgovori
+9
10 1
Pravica.
09. 11. 2026 21.37
Ni odpovedal S to vlado, ampak je odpovedal že prej. Krivi so izključno in samo STARŠI,vzgoja se začne doma, ti "starši" pa niso nič boljši.
Odgovori
0 0
Bozjidar
09. 11. 2026 21.04
Desant na Matoza,mladoletniki ustrahujejo njegove robokope,haha
Odgovori
+4
10 6
Perovskia
09. 11. 2026 21.17
Da bi samo en policist z gumjevko pocu tega smrada.bi se takoj javil 8 marec in une skustravke iz levice
Odgovori
+3
6 3
ReAnDa
09. 11. 2026 21.01
Kdo je otroku kupil moped? Kdo je otroku dal denar? Kdo se da izsiljevati otroku?
Odgovori
+11
12 1
bibaleze
Portal
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
zadovoljna
Portal
Hči Brucea Willisa pokazala grozljive komentarje, ki jih prejema
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Niste visoke? Ta model plašča vas bo optično podaljšal
Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje
Preprost test za srečen zakon: odgovorite na eno vprašanje
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
vizita
Portal
Pri 93 letih ima preprosto navado, ki ji pomaga ohranjati vitalnost
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
cekin
Portal
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Šok, ki ga doživi vse več zaposlenih
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
moskisvet
Portal
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
dominvrt
Portal
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
okusno
Portal
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022