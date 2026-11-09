Uničujejo avtomobile, mečejo petarde: 'Starši bi morali prevzeti odgovornost'

V petek se je nad koprsko policijsko postajo znesla skupina mladih. "Norijo po pločnikih, streljajo ... to je preseglo vse meje, starši bi morali prevzeti odgovornost in biti kaznovani," meni mimoidoči.

"Mladoletni otroci nimajo občutka, pa se sprašujem, zakaj ga nimajo, ker konec osnovne šole bi morali gledati na stvari malo drugače," dodaja druga občanka.

Mladoletnikom je uspelo poškodovati vozilo enega od zaposlenih na policijski postaji. Starši so bili obveščeni, neuradno pa policisti ostale vpletene še iščejo.

Že naslednjo noč pa so mladoletniki razgrajali tudi v Domžalah. Poškodovali so kar 31 avtomobilov, večinoma z razbijanjem stranskih vzvratnih ogledal. Kot so nam povedali občani, naj bi vandali uničili tudi vozila zdravstvenega doma.

"Ne razumem, zakaj to delajo, kaj vidijo v tem. Kaj je njihov cilj, a se zavedajo, kakšno škodo delajo, ker so res veliko škode povzročili," pravi občanka. Natančneje, za nekaj tisoč evrov. A naleteli so na nepričakovano oviro, saj jih je med početjem zalotil občan in enega mladoletnika uspešno zadržal do prihoda policije. Dva mladoletnika še iščejo.