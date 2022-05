Uniforma cesarja Franca Jožefa I. spet v Ljubljani

Ljubljanskemu muzeju je uniformo, ki so jo izdelali leta 1907 v dunajskem podjetju dvornega krojača Anton Uzel in sin leta 1913 podaril član cesarske garde Franz Plemeniti Stefenelli. Uniforma je bila namenjena cesarju, ko je prišel v Ljubljano v nadzor garnizije. Cesar jo je nosil tudi leta 1911 na poroki avstrijskega nadvojvode Karla in Cite Burbonske-Parmske.

Uniformo, ki so jo odkrili v depoju mariborskega muzeja ob pripravah na omenjeno razstavo, čaka skupno približno 500 ur konservatorskega dela.

Na današnji predstavitvi uniforme za slovenske medije je direktor Narodnega muzeja Pavel Car pojasnil, da je bila uniforma, ko je nanjo naletel v Mariboru, že pripravljena, da bi jo vrnili v Ljubljano, prav na podlagi neobičajnih kombinacij zank za odlikovanja na uniformi pa se je kmalu začel postopek potrjevanja ugotovitve, da gre za uniformo avstrijskega cesarja. Kot je še povedal na predstavitvi, so odlikovanja, ki sodijo k uniformi, na Dunaju, a po njegovih besedah ni možnosti, da bi jih pridobil slovenski muzej.