Unikaten odtis slonice Gange na dražbi dobil novega lastnika – izkupiček za ohranjanje ogroženih vrst

Ljubljana, 27. 04. 2026 00.15 pred dvema dnevoma 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Dražba arhiv ZOO Ljubljana

Ob zaključku Ganginega jubilejnega leta so v ZOO Ljubljana organizirali dobrodelno dražbo edinstvenega odtisa njene stopinje. Slonica Ganga je najstarejša prebivalka ZOO Ljubljana in kot ambasadorka ogroženih vrst nosi močno sporočilo o pomenu ohranjanja našega skupnega planeta. Na dražbi je najvišjo ponudbo oddala Zavarovalnica Vita, ki že več kot 15 let podpira naravovarstveno poslanstvo ZOO Ljubljana.

Predaja Ganginega odtisa Zavarovalnica Vita x ZOO Ljubljana
Predaja Ganginega odtisa Zavarovalnica Vita x ZOO Ljubljana
FOTO: Kristjan Kolar

ZOO Ljubljana in Zavarovalnico Vita že vrsto let povezujejo skupne vrednote: odgovoren odnos do okolja, podpora lokalni skupnosti in ustvarjanje dolgoročnih zgodb z resničnim vplivom. "Ganga ni le prva slonica ZOO Ljubljana, temveč njegova ikona in del spominov mnogih generacij. Veseli nas, da smo z udeležbo na dražbi podprli zgodbo, ki presega eno leto praznovanja, in odpira razmislek o naši odgovornosti do živali in narave," je ob tem povedal Blaž Klinar, direktor službe za trženje in digitalno prodajo na Zavarovalnici Vita.

Ob tej priložnosti je bila izvedena tudi simbolična predaja stopinje in obisk Gange, njeni oskrbniki pa so podrobneje predstavili njeno vsakodnevno oskrbo, navade in posebnosti. Najdaljši staž med oskrbniki ima Matija Ramšak, ki zanjo skrbi že več kot 30 let: "Gango smo že pred desetletji naučili, da stopi na podstavek, kar nam omogoča redno, trimesečno nego njenih nog. Tokrat pa je morala namesto na podstavek stopiti na posebno podlago, da je lahko naredila odtis. Ker je izjemno učljiva in sodelujoča, je novo nalogo osvojila zelo hitro."

FOTO: Kristjan Kolar
Predaja Ganginega odtisa Zavarovalnica Vita x ZOO Ljubljana
FOTO: Kristjan Kolar

"Gangino leto je povezalo ljudi, znanje in naravovarstvo. Z dražbo njenega odtisa to zgodbo simbolično zaključujemo in hkrati nadaljujemo z jasnim sporočilom: prihodnost ogroženih vrst je tudi naša odgovornost," je ob zaključku dražbe povedala vodja projekta Ganga 50, Petra Vrh Vrezec.

FOTO: Kristjan Kolar
Predaja Ganginega odtisa Zavarovalnica Vita x ZOO Ljubljana
FOTO: Kristjan Kolar

Dolgoletno partnerstvo Vite in ZOO Ljubljana

Predaja Ganginega odtisa simbolično zaokroža jubilejno leto ter hkrati napoveduje nadaljevanje skupnih trajnostnih projektov Živalskega vrta Ljubljana in Zavarovalnice Vita. Sodelovali smo že leta 2013, ko smo v ZOO Ljubljana skupaj zgradili in otvorili novo ogrado za sibirske tigre ob finančni podpori Mestne občine Ljubljana in sponzorja Zavarovalnica Vita. Na zadnjo počitniško soboto v avgustu pa vabimo na tradicionalni Vitin dan v ZOO Ljubljana, ki bo tudi letos ponudil pester program naravovarstvenih delavnic, gledaliških predstav in doživljajskih vsebin za otroke.

FOTO: Kristjan Kolar
Predaja Ganginega odtisa Zavarovalnica Vita x ZOO Ljubljana
FOTO: Kristjan Kolar

 

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Vita, d.d.

živalski vrt ljubljana slonica ganga unikaten odtis ogrožene vrste
24ur.com Na dobrodelno dražbo odtis slavne 'abrahamovke'
24ur.com Karizmatična vrsta, ki je ves čas na robu preživetja
24ur.com Brez čebel ne bo življenja
24ur.com Pet slovenskih kozorogov iz ZOO Ljubljana izpustili v naravo
Dominvrt.si Vabljeni na 33. akcijo zbiranja starega papirja Društva za zaščito živali Ljubljana
24ur.com Zavetišče Ljubljana praznuje 20 let delovanja
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Trump prekršil kraljevi protokol
Trump prekršil kraljevi protokol
vizita
Portal
Glavobol, ki je bil v resnici možganska krvavitev
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Tiha bolezen kosti, ki prizadene 40 % odraslih
Tiha bolezen kosti, ki prizadene 40 % odraslih
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
