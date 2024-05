Union Radler 0.0 Isotonic ... na polno!

Union Radler 0.0 Isotonic in ekipa Bahrain Victorious začenjata prav posebno sodelovanje: njihov član, svetovni kolesarski prvak Matej Mohorič, ki domačo in svetovno javnost vedno znova navdušuje s svojimi vrhunskimi športnimi dosežki, postaja obraz priljubljene regenerativne pijače, posebno vlogo pa nosi tudi pri njenem novem okusu.

Union Radler 0.0 Isotonic je ljubitelje funkcionalne osvežitve doslej navduševal z okusom limone. Kombinacija 0.0 piva in osvežilne brezalkoholne pijače z okusom limone ter dodanimi minerali magnezija in cinka in vitaminov B, ki optimalno prispevajo k manjši utrujenosti in izčrpanosti po telesnih naporih, je bliskovito osvojila srca špornikov – in postala sestavni del njihovih treningov.

Matej Mohorič tako odslej ne navdušuje samo na kolesu, ampak tudi v novi oglaševalski kampanji za Union Radler 0.0 Isotonic, kjer na enem svojih treningov na polno preseneti skupino amaterskih kolesarskih prijateljev ... in jim igrivo pokaže, da svet resnično izgleda drugače, ko imaš svoje navijače. Najprej on navdušeno spodbuja enega izmed njih, nato pa fantje v zahvalo navdušeno navijajo zanj.

Ker smo zavezani nenehnemu inoviranju, pa zdaj na police trgovin in v roke športnih navdušencev prihaja tudi novi Union Radler 0.0 Isotonic, ki smo ga razvili skupaj z profesionalnimi kolesarji in nutricionisti ekipe Bahrain Victorious. Regeneracija po športu bo tako odslej imela okus tudi po pomaranči in melisi, da bo posebej učinkovita, pa smo novemu Union Radler 0.0 Isotonic dodali še vitamine B, vitamin C (ki prispevjo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter pomagajo pri sproščanju energije), ter kalij (ki ima pomembno vlogo pri delovanju mišic). Zato smo prepričani, da bo srca profesionalnih in amaterskih športnikov osvojil v rekordnem času.

Naročnik oglasne vsebine je Pivovarna Laško Union.