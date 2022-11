Unior: Izpust ni škodoval okolju, obžalujemo pa pozno obveščanje

Uhajanje pare so pred zdaj že skoraj mesec dni prvi zaznali zaposleni, ki so imeli vozila na parkiriščih podjetja. Kot je pojasnil Hrastnik, so takoj ustavili proizvodnjo in o dogodku obvestili inšpektorat za okolje in prostor ter ga seznanili s stanjem in izvedenimi ukrepi. Med drugim so takoj ustavili okvarjeno napravo, ki ni delovala vse do 7. novembra, ko so napako odpravili.

"V podjetju obžalujemo dogodek, pa tudi način komuniciranja z javnostjo. Ob tem poudarjamo, da smo v času dogodka, kar se tiče preprečitve morebitnih nadaljnjih tveganj, bili skupaj s sodelavci zelo proaktivni pri reševanju in sanaciji stanja," sta danes na več kot uri dolgi novinarski konferenci v Zrečah večkrat ponovila predsednik uprave Uniorja Darko Hrastnik in član uprave Branko Bračko .

Prav tako šele 7. novembra so na lastno pobudo s pooblaščenim izvajalcem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak Talum Inštitutom izvedli tehnične meritve. Po zagotovilih Hrastnika vrednosti emisij kroma na izpustu niso presegale predpisanih mejnih vrednosti, enako, z izjemo dveh točk znotraj tovarne, velja tudi za izmerjene emisije snovi v tleh, ki so jih merili na treh točkah znotraj in treh zunaj tovarne.

Prvi mož zreške skupine je danes tudi zagotovil, da dogodek po prvih preliminarnih analizah ni vplival na okolje, je pa povzročil škodo na vozilih, na katera sta omenjeno zmes v pari zanesla deževje in veter. Madeže na vozilih, ki jih je mogoče odstraniti s poliranjem, je do zdaj prijavilo 460 ljudi, škodo pa jim bodo povrnili. Hkrati bodo skupaj z zavarovalnico organizirali ogled vozil na sedežu podjetja.

Unior do danes še ni obiskal nihče od predstavnikov pristojnih državnih organov

Četudi je res, da dogodek ni pustil kakšnih resnejših posledic za okolje in zdravje ljudi, je, kot kaže, od tu naprej šlo vse narobe. Iz podjetja namreč, tako sta povedala tudi oba člana uprave, niso obvestili nikogar z izjemo inšpektorata za okolje in prostor, prav tako sta povedala, da jih do danes ni obiskal nihče od predstavnikov pristojnih državnih organov, kar pomeni, da okoliško prebivalstvo še vedno ne ve, ali so bili morda izpostavljeni kakšni nevarnosti, ali lahko uživajo zelenjavo svojih vrtov in podobno.

Na vprašanje, zakaj so meritve opravili šele 7. novembra in ali sploh vedo, kakšne so bile vrednosti na dan dogodka ter zakaj občanov niso obvestili o dogodku, je Hrastnik povedal, da so poznali možne reakcije na snov, ki bi bil predvsem kašelj ali izpuščaji. "Zadevo smo preverjali na zaposlenih in pridobili informacije od zdravnikov na našem območju, da ni bilo zabeleženih tovrstnih težav," je odgovoril in še enkrat obžaloval, da so naredili napako, kar se tiče obveščanja javnosti, ter zagotovil, da se kaj takega ne bo več ponovilo.

O nesreči ni bila obveščena niti bližnja šola

Še več, o dogodku niso obvestili niti osnovne šole, ki se nahaja le nekaj sto metrov stran od tovarne, Bračko pa je povedal, da so korake ukrepanja uskladili z okoljskim inšpektoratom, medtem ko so ocenili, da je bila koncentracija nizka, zaradi česar so bili morda nekoliko manj pozorni na stvari okoli obveščanja. Danes po njegovih besedah vedo, da je bila to napačna odločitev.

Čeprav v Uniorju zatrjujejo, da so bili po predpisih o dogodku dolžni obvestiti le inšpektorat, pa na slednjem pravijo, da bi bilo treba obvestiti tudi center za obveščanje na številko 112, ta pa bi nato sprožil nadaljnje postopke. Kot so pojasnili , so jih obvestili o tem, da gre za izredni dogodek, ne pa za okoljsko nesrečo, ki bi bila večja stvar in bi zahtevala nujen odziv.

Pristojne državne službe verjetno tudi zaradi takšne navedbe dogodka niso ustrezno reagirale. Kot so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso), o dogodku niso bili obveščeni, ob tem pa dodali, da mora podjetje samo poznati svoje obveznosti ob nesreči. Obvestiti mora najmanj 112, da potem ta vodi odziv po svojem protokolu.

Tudi na NIJZ niso dobili informacije o nesreči

Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) o nesreči do danes niso prejeli nobene informacije. Ko so zanjo izvedeli, so se obrnili na okoljski inšpektorat, ali ima morda kakršnekoli informacije oz. je v zvezi z dogodkom izvajalo kakršnekoli ukrepe. "V skladu z njihovimi pristojnostmi smo jih prosili, naj nam posredujejo morebitne dodatne relevantne informacije o onesnaženju, na podlagi katerih bi bila možna kakršnakoli ocena tveganja za zdravje ljudi," so pojasnili.

O omenjenem dogodku naj ne bi bil vse do 8. novembra obveščen niti župan Boris Podvršnik, ki naj bi, tako kot je povedal Bračko in za STA potrdil tudi sam, o vsem skupaj izvedel iz drugih virov in zatem stopil v stik z vodstvom podjetja in zahteval, da o tem obvestijo tudi javnost.