Unior - Med prvimi z uporabo tri valentnega kroma na ročnem orodju

Unior je med prvimi proizvajalci ročnega orodja, ki je uvedel trivalentni krom, ki nudi vrhunsko protikorozijsko zaščito, je okolju prijazen in varnejši za uporabnike in delavce. Trivalentni krom nadomešča bolj toksičen šest-valentni krom ter ponuja večjo odpornost proti koroziji, vlagi in obrabi, hkrati pa zahteva manj energije pri proizvodnji. Ta inovacija krepi Uniorjevo zavezanost k trajnostni proizvodnji in visoki kakovosti, z novo galvanizacijo pa podjetje še naprej postavlja standarde v industriji ročnega orodja.

Zakaj ste izbrali tri valentni krom?

Šestvalentni krom sicer nudi dobro protikorozijsko zaščito, a je toksičen in škodljiv za okolje. Dolgoletne raziskave skupaj s inštituti v tujini so obrodile sadove. Naša odločitev za trivalentni krom temelji na njegovih izjemnih lastnostih:

- Vrhunska protikorozijska zaščita: Trivalentni krom po dolgotrajnih testih nudi boljšo odpornost proti koroziji kot tradicionalni šestvalentni krom, predvsem v kombinaciji z naprednimi nikljevimi prevlekami.

- Varno za uporabnika in okolje: Trivalentni krom je bistveno manj toksičen. To pomeni bolj varno delovno okolje za naše delavce in večjo varnost za uporabnike Unior orodja.

- Odlična odpornost proti vlagi in obrabi: Naša orodja s tri valentno kromovo prevleko so prestala stroge teste odpornosti v slani komori (SIST EN ISO 9227:2017) in pokazala vrhunsko vzdržljivost tudi v najbolj zahtevnih pogojih, kjer so izpostavljena vlagi in obrabi.

- Energetska učinkovitost: Postopek nanašanja tri valentnega kroma zahteva nižje temperature in manjšo porabo energije, kar prispeva k nižjim emisijam CO2.

Investicija v prihodnost: nova galvanizacija

Investicija v novo galvanizacijo je del Uniorjevega proaktivnega pristopa k zamenjavi šestvalentnega kroma s trivalentnim, skladno z uredbo REACH. Nova tehnologija omogoča natančen in dosleden nanos trivalentnega kroma, kar zagotavlja vrhunsko zaščito naših orodij. S tem korakom k trajnostni proizvodnji krepimo svojo konkurenčnost in zagotavljamo visoko kakovost izdelkov. To je razvojna odločitev, ki zagotovo predstavlja korak naprej pri ekološko bolj odgovorni in uporabniku prijaznejši ponudbi.

Trajnost in kakovost brez kompromisov

Naša odločitev za trivalentni krom združuje skrb za okolje in zavezanost vrhunski kakovosti. Uniorjeva orodja zagotavljajo zanesljivost in vzdržljivost ter so zdaj še bolj trajnostna. Ta inovacija ponuja vrhunsko zaščito pred korozijo in obrabo ob hkratnem spoštovanju visokih okoljskih standardov

Unior - Orodje prihodnosti. Za vaš in naš planet z odlično uporabniško izkušnjo.

Pri Uniorju smo ponosni, da smo med prvimi proizvajalci ročnega orodja, ki smo prešli na trivalentno krom tehnologijo. To odraža našo zavezo k trajnostni proizvodnji, kar pomeni, da našim kupcem nudimo ne le vrhunske izdelke, temveč tudi odgovorno prihodnost. Z novo galvanizacijo in usmeritvijo k inovacijam postavljamo standarde v industriji. Prihodnost ročnega orodja je tukaj, Unior pa vodi pot s kombinacijo kakovosti, trajnosti in odgovornosti do okolja in ljudi.





Naročnik oglasne vsebine je Unior d.d.