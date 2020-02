Univerza v Ljubljani: Če ste se zadrževali na ogroženih območjih, ostanite doma

Potem ko je ministrstvo za izobraževanje vrtcem, šolam, univerzam in raziskovalnim institutom poslalo prva priporočila glede koronavirusa, je Univerza v Ljubljani zdaj svoje študente in zaposlene, ki so se v zadnjih 10 dneh zadrževali v severnih italijanskih mestih, pozvala, naj preventivno ostanejo doma.

V skladu z napotki ministrstva za izobraževanje v zvezi z ugotovljenimi primeri okužb z novim koronavirusom na severu Italije in v krajih, kjer je ta virus trenutno bolj razširjen, so na Univerzi v Ljubljani, da ne bi prišlo do zapletov pri izvajanju aktivnosti, sprejeli prve ukrepe za omejitev širjenja virusa.

Vse zaposlene, sodelavce in študente, ki so se v zadnjih 10 dneh zadrževali na severu Italije ali pa so bili v krajih, kjer je znano, da obstaja epidemija koronavirusa, so pozvali, naj naslednjih 14 dni ostanejo doma ne glede na svoje počutje. Kot kritične italijanske kraje Univerza v Ljubljani omenja Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano in okolico kraja Vo' Euganeo v provinci Padova.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so odprli nov elektronski naslov, ki je namenjen vprašanjem državljank in državljanov ter vseh deležnikov MIZŠ glede preventivnih ukrepov povezanih s koronavirusom. Elektronski naslov, na katerega lahko zastavljajo vprašanja, je: vprasanja.mizs@gov.si

Če se bodo pri komu v tem času pojavili znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom, morajo o tem po telefonu ali elektronski pošti obvestiti svojega izbranega zdravnika. Če v 14 dneh ne boste zboleli, se lahko vrnete v službo oziroma k pouku, so še zapisali na Univerzi v Ljubljani. Svetujejo tudi, da zaposleni obvestijo študente, profesorje ali poslovne partnerje iz bolj ogroženih držav, da svoj obisk do nadaljnjega odložijo. Ministrstvo za izobraževanje je sicer včeraj vrtcem, šolam, univerzam in raziskovalnim institutom poslalo prva priporočila glede koronavirusa. "Najpomembnejše je, da ravnamo preudarno, po premisleku in predvsem brez panike," je na Twitterju sporočil minister Jernej Pikalo. Na ljubljanski ekonomski fakulteti se sprašujejo celo o smiselnosti začasnega zaprtja.

Univerza v Ljubljani je že sprejela nekatere ukrepe. FOTO: Shutterstock

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, so zaradi velikega števila klicev študentov, staršev študentov na izmenjavi in zaradi zaprtja partnerskih univerz v sosednji Italiji zaprosili ministrstvo za zdravje in NIZJ za protokol ravnanja v zvezi s koronavirusom. Sprašujejo tudi o smiselnosti začasnega zaprtja fakultete glede na njihovo daleč največjo mednarodno izpostavljenost zaradi tako velikega števila vpisanih tujih študentov. Kot so navedli, so mednarodna poslovna šola z največjim številom tujih študentov v Sloveniji. "Na fakulteti se ves čas izobražuje okoli 1000 študentov iz več kot 75 držav sveta. Med njimi so tudi študentje s Kitajske, Italije in drugih držav z visoko stopnjo okuženosti z virusom COVID -19," so opozorili. Sicer pa širjenje novega koronavirusa ali strah pred njim že vpliva na nekatere procese tudi v izobraževalnih ustanovah. Tako so na koprski Fakulteti za management Univerze na Primorskem davi odpovedali nekaj predavanj. Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu pa so za nedoločen čas prestavili zagon superračunalnika Trdina.

Na severu Italije zaradi koronavirusa vladajo izredne razmere. FOTO: AP