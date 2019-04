Univerza mora vrniti izplačan dodatek za stalno pripravljenost

Okrožno sodišče v Ljubljani je v ponovnem sojenju odločilo, da mora Univerza v Ljubljani vrniti nekaj manj kot 781.000 evrov, ki so jih fakultete izplačale kot dodatek za stalno pripravljenost. Da so sodbo prejeli je potrdil tudi odvetnik Dino Bauk, ki zastopa Univerzo, in napovedal pritožbo.

Spomnimo, da je Inšpektorat za javni sektor že leta 2015 opravil nadzor nad poslovanjem 11 fakultet Univerze v Ljubljani in pri tem pri devetih ugotovil, da so svojim zaposlenim izplačevale dodatek za stalno pripravljenost.

Nakar je ministrstvo za izobraževanje ocenilo, da so bila sredstva izplačana nenamensko in od Univerze zahtevalo, da jih vrne v proračun. Tožbeni zahtevek pa se nanaša na izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost v letih 2012 do 2015, in sicer za del, ko so fakultete denar izplačale iz vira ministrstva.