Opozicijo naklonjenost še eni univerzi čudi: Jo sploh potrebujemo?

"V tej fazi gre komaj za pobudo – pobudo treh fakultet, da bi se pristopilo k analizi, ali je to smiselno," pojasnjuje državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) Mitja Slavinec . Kot dodaja, tako še ne gre za vladni sklep, ki bi ustanavljal četrto univerzo, temveč je postopek takšen, da mora vlada sprejeti to pobudo, na osnovi katere se potem ustanovi komisijo. "Ta je sestavljena iz predlagateljev (to so tri fakultete, ki so že na tem področju), in pa potem lokalne skupnosti, gospodarstva – skratka vsi deležniki, ki so tako ali drugače povezani s to pobudo."

Iz gradiva MIZŠ je sicer razvidno, da bi na univerzi v Novem mestu prevladovali naravoslovni programi. Kako pa je z zasedenostjo naravoslovnih programov na Univerzi v Ljubljani? In ali menijo, da bo z novo univerzo tudi več povpraševanja oziroma zanimanja za naravoslovne programe? Pritrdili so, da med bodočimi študenti prevladuje interes za družboslovne in humanistične programe, čeprav je v zadnjih letih zaradi visoke zaposljivosti naravoslovnih, tehničnih diplomantov ter promocije naravoslovnih, tehničnih študijev večje zanimanje za ti dve področji. "Večje število programov ne bo prineslo tudi večjega zanimanja za študij, saj naravoslovje in tehnika zahtevata specifična znanja, kot so matematika, fizika, kemija …, ki mladim pogosto povzročajo težave že na nižji stopnji izobraževanja," izpostavljajo. Tudi če se dijaki vpišejo na naravoslovne, tehnične študijske programe zaradi prostih vpisnih mest, pa – tako na UL – sledi v prvem letniku velik osip. "Pomembno je, da so programi kakovostni in da se mladi vpišejo nanje zaradi interesa, le tako bomo dobili kakovostne diplomantke, diplomante," zaključujejo.

Za komentar na namero vlade o ustanovitvi še enega univerzitetnega javnega zavoda, smo prosili največjo tovrstno ustanovo v državi – Univerzo v Ljubljani (UL). Menijo, da je Slovenija dovolj velik prostor za še eno univerzo, je ta sploh potrebna? Da se ljubljanska univerza ne boji konkurence, so uvodoma zatrdili. "Upamo pa, da bodo pri obravnavi vloge upoštevani vsi merodajni kriteriji za določitev statusa javne univerze v smislu zagotavljanja visoke kakovosti in potreb naše družbe po dodatnih študijskih programih, ki bodo financirani z javnimi sredstvi," so zapisali v odgovor.

Slavinec še poudarja, da samo ta ideja za seboj ne bo potegnila nobenih stroškov iz državnega proračuna. Na vprašanje, kako dolgo pa bi potem komisija lahko o tem odločala, pa državni sekretar odgovarja, da si gotovo vsi pobudniki želijo, da se stvari premaknejo čim prej. "Kako komisija deluje, pa je odvidno od nje. Najlažje je pogledati, kako so druge dosedanje univerze nastajale in to je verjetno tisti časovni okvir, ki nam da verjetno najboljšo interpretacijo."

Za mnenje glede ustanovitve univerze s sedežem v Novem mestu smo zaprosili tudi člane Odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

LMŠ za krepitev obtoječih univerz, SD bi o ustanovitvi še enkrat premislila, SAB se sprašuje, ali jo Slovenija sploh potrebuje

"Nenadna naklonjenost ustanovitvi še ene univerze nas čudi, saj še nismo slišali trdnih argumentov in odgovorov, zakaj potrebujemo to univerzo. LMŠ zagovarja obstoječi znanstveno-raziskovalni sistem javnih univerz in institutov, ki ga je treba okrepiti in mu omogočiti boljše pogoje dela. Doseganje razvojnih ciljev Slovenije bo mogoče le z združevanjem vseh potencialov, ne pa z nadaljnjo drobitvijo. To ne nazadnje izhaja tudi iz Nacionalne strategije visokega šolstva 2021-2030, ki je v obravnavi," so navedli v največji opozicijski stranki.

Nacionalni program visokega šolstva 2021-2030 predvideva: Omogočanje brezplačnega študija vsem na vseh treh stopnjah. Visokošolski sistem bodo še naprej sestavljale javne univerze, javni samostojni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi. Jedro visokošolskega sistema bodo javne univerze in javni samostojni visokošolski zavodi, ki so financirani s strani države. Javno mrežo visokošolskih zavodov bodo dopolnjevali zasebni visokošolski zavodi, ki bodo izvajali koncesionirane in nekoncesionirane študijske programe in znanstvenoraziskovalno oziroma umetniško dejavnost z namenom čim večjega zagotavljanja podpore razvojnim ciljem uravnoteženega razvoja na lokalni in nacionalni ravni. Tako zastavljen visokošolski sistem bo omogočal brezplačni študij vsem državljanom EU, na vseh treh stopnjah študija ne glede na socialni položaj, spol, spolno usmerjenost, starost, politično ali drugo prepričanje, versko, etnično ali narodno pripadnost, družinsko obliko, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino posameznice ali posameznika.

"Naj dodamo, da imamo torej jedro javnih univerz, ki jih dopolnjujejo koncesionarji. Zato se sprašujemo, kaj še je treba dopolnjevati, česa trenutni sistem ne omogoča, čemu potrebe po novi univerzi, kakšen je raziskovalni potencial nove univerze in predvsem, kakšne bodo finančne posledice te ustanovitve? Nova univerza se v nobenem primeru ne sme zajedati v obstoječa sredstva, ki so namenjena javnim univerzam," so prepričani.

Pogrešajo tudi prepričljivo analitiko o potencialih študijskih programov, dosedanjem vpisu, razvojnih načrtih univerze, zanima jih stališče Rektorske konference. "V LMŠ pričakujemo in zahtevamo široko javno razpravo, pred kakršnim koli korakom k novi univerzi. Vlada in država bi morala najprej poskrbeti za ohranjanje in kakovost že obstoječih – in nemalokrat finančno podhranjenih – javnih univerz."