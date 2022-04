Poziv ministrstvu, naj razpiše dodatna vpisna mesta za ukrajinske študente

Zanimanje ukrajinskih študentov za vpis na največjo slovensko univerzo je precejšnje. "Vse univerze v Ljubljani odpirajo mesta zanje. Na vseh univerzah so že zdaj dobrodošli. Nekaj prostih mest bo v tem šolskem letu, vsekakor pa tudi v naslednjem," je pojasnil Primož Jamšek, predstavnik Slovenske filantropije.

Na Slovenski filantropiji jim nudijo poklicno in študijsko svetovanje. Želimo jih spodbuditi k študiju, ki jih zanima, še dodajajo, pri čemer želijo, da jezik ne bi bil ovira. Izkušnje beguncev, ki so pri nas študirali prejšnja leta, so namreč pozitivne. "Da so bili na nekaterih fakultetah profesorji zelo prijazni in da so jim dejansko na nek način to prvo šolsko leto pristopili nasproti in jim pomagali," še dodaja Jamšek.