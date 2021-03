Univerza v Zagrebu potrdila: diploma Simonoviča verodostojna

Spomnimo, da so se konec preteklega tedna v javnosti pojavile informacije, ki so pod vprašanj postavljale pristnost diplome podpredsednika državnega zbora Branka Simonoviča. Tudi z zagrebške ekonomske fakultete so sprva sporočili, da je poslanec iz vrst DeSUS-a pri njih opravljal izpite, a da ni nikoli diplomiral. Kasneje pa so dodali, da gre za dokument izpred 40 let, zato da obstaja verjetnost, da njihovi podatki niso točni, oziroma da bodo verodostojnost Simonovičevega potrdila preverili. Poslanec je namreč pretekli petek objavil potrdilo o diplomi, s katero se je kasneje vpisal tudi na mariborsko univerzo.