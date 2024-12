'Univerze, fakultete in višješolski zavodi bodo bolj varni'

Boštjan Poklukar je ob tem spomnil, da sta s Senadom Jušićem podoben dogovor junija letos podpisala z nekdanjim ministrom za vzgojo in izobraževanje Darjem Feldo za področje osnovnih šol, srednjih šol in vrtcev. Dogovor o protokolu, ki so ga podpisali danes, velja za področja univerz in vseh članic samostojnih visokošolskih zavodov, fakultet, visokih strokovnih šol, akademije, študentskih domov in univerzitetne knjižnice, je dejal.

V izjavi ob podpisu dokumenta je Poklukar poudaril, da do groženj in napadov v šolah prihaja predvsem v ZDA, v Evropi pa se je napad zgodil lani na Filozofski fakulteti praške Karlove univerze. "Tudi Slovenija ni imuna na take dogodke, zato smo po sistemu semaforja pripravili podoben protokol obveščanja in ukrepanja kot že v juniju na področju osnovnega in srednjega šolstva," je pojasnil.

Dodal je, da se bodo v naslednjem koraku pogovorili tudi o usposabljanjih za profesorje in strokovno osebje na posameznih fakultetah in višješolskih zavodih, saj je zelo pomembno, da ti v primeru grožnje znajo pravilno ukrepati.

Tudi Papič je prepričan, da je preventivna ureditev področja ključna. Med epidemijo covida-19 se je po njegovih izkušnjah izkazalo, da si vodstva univerz v primeru izrednih dogodkov želijo zelo natančna navodila, zato je nov protokol dobrodošel. "Slovenija je gotovo ena najbolj varnih držav in taki preventivni ukrepi samo še dodatno prispevajo k tej naši varnosti," je zatrdil Papič.

Poklukar je dodal, da se je protokol, ki so ga podpisali junija, že izkazal za dobrega. Od uvedbe protokola je bilo namreč po besedah Poklukarja kar nekaj primerov, ko so na slovenskih šolah zaznali tveganje in grožnje, šole pa so nato ukrepale skladno s protokolom. Šole so po njegovih besedah postopale po sistemu semaforja in skupaj s policijo grožnje tudi preiskale.