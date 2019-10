Univerze ob začetku novega študijskega leta pozdravljajo študente

V novem študijskem letu bo približno toliko študentk in študentov kot jih je bilo v minulem študijskem letu, ko jih je bilo 65.440, so sporočili iz ministrstva za izobraževanje.

Za novo študijsko leto 2019/2020, ki se pričenja danes, je pet univerz, tri javne in dve zasebni, ter en javni in 47 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov, razpisalo 48.357 vpisnih mest za vpis v 1. letnik na 816 študijskih programih, in sicer na 335 dodiplomskih študijskih programih prve stopnje, 370 magistrskih študijskih programih druge stopnje (od tega devet enovitih magistrskih) in 111 doktorskih študijskih programih tretje stopnje.

Prvič je bilo za novo študijsko leto razpisanih dvanajst študijskih programov, šest na prvi, dva na drugi in štirje na tretji stopnji. Tretjina od teh, dva na prvi in po en na drugi in tretji stopnji, so s področja fizioterapije, so dodali.

Največ razpisanih mest s področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved

Med razpisanimi študijskimi mesti jih je bilo 38,1 odstotka za študijsko področje družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 13,7 odstotka jih je s področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva, sledijo umetnost in humanistika (10,8%) , z 10,2 odstotka zdravstvo in sociala, z 9,2 odstotka naravoslovje, matematika in računalništvo, z 8,4 odstotka izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, s 7,3 odstotka storitve ter z 2,4 odstotka kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo.