Na fakultetah lahko zaradi poplav podaljšajo rok vpisa

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je visokošolskim zavodom poslalo usmeritve glede možnosti prilagoditve izvajanja izpitov in vpisa za študijsko leto 2023/2024, so sporočili z ministrstva. Med drugim lahko podaljšajo rok vpisa za en mesec.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, katastrofalne poplave, ki so prizadele velik del Slovenije v preteklih dneh, vplivajo tudi na študentke in študente – nekateri so odrezani od sveta, brez cestnih, spletnih ali telefonskih povezav, njihov dom je poškodovan ali celo uničen. Mnogi, ki niso bili prizadeti, pomagajo pri odpravljanju posledic poplav. Ker se približuje izpitno obdobje, je ministrstvo obvestilo visokošolske zavode, da lahko, če presodijo, da je to potrebno, prilagodijo opravljanje študijskih obveznosti, so navedli. Ob tem so spomnili, da Zakon o visokem šolstvu v 40. členu v prvem odstavku določa, da se vpis v študijske programe z javno veljavnostjo opravi najpozneje do 30. septembra. Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa se lahko rok za vpis podaljša za en mesec. To pomeni, da lahko visokošolski zavodi, če presodijo, da zato obstajajo utemeljeni razlogi, omogočijo študentkam in študentom vpis do 30. oktobra, so še zapisali na ministrstvu. Univerza v Mariboru Na Univerzi v Mariboru se zavedajo, da je nekatere študente naravna nesrečna prizadela neposredno, veliko pa jih nudi pomoč pri odpravljanju njenih posledic, zato jim bodo zagotovili ustrezno podaljšanje izpitnega obdobja ter objavili dodatne izpitne roke, da bi jih lahko čim več izpolnilo svoje študijske obveznosti ter napredovalo v višji letnik v študijskem letu 2023/24, so sporočili z univerze.

icon-expand Na Univerzi v Mariboru bomo omogočili izjemno napredovanje v višji letnik oz. izjemno ponavljanje letnika. FOTO: Shutterstock

Omogočili jim bodo vpis s prošnjo, naravno nesrečo ter aktivnosti za odpravo njenih posledic pa umestili med upravičene razloge za izjemno napredovanje v višji letnik oz. za izjemno ponavljanje letnika v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in statutom univerze. Na univerzi so pozvali tako zaposlene kot študente, da se po svojih močeh vključijo v aktivnosti za odpravo posledic naravne nesreče, in sicer lahko po svoji presoji prizadetim v poplavah namenijo finančna sredstva, prostovoljno pomagajo pri čiščenju in obnovi ali pa svoj čas namenijo ljudem, ki so izgubili vse. Vse potrebne informacije lahko najdejo na posebni spletni strani vlade oziroma sledijo navodilom civilne zaščite. Univerza v Ljubljani Tudi na Univerzi v Ljubljani od soočenja z uničujočimi poplavami, ki so prizadele tudi mnoge študente in njihove družine, iščejo poti za prilagoditev izvajanja izpitov in vpisa študentov v prihodnje študijsko leto. V okviru trenutnih pravnih podlag so fakultete in akademije obvestili o možnostih podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov, ponavljanja letnika, neposredne uporabe 125. člena statuta glede minimuma doseženih kreditnih točk (ECTS) za izjemni vpis v višji letnik, podaljšanja vpisa do 30. oktobra in podaljšanja jesenskega izpitnega obdobja za študijsko leto 2022/2023, so sporočili z univerze.

icon-expand Univerza v Ljubljani FOTO: Shutterstock

V povezavi z možnostjo podaljšanja izpitnega obdobja in vpisa najkasneje do 30. oktobra so na univerzi v stiku z ministrstvom glede ohranitve statusa študenta v tem obdobju, so še dodali. Univerza na Primorskem V splošnih aktih Univerze na Primorskem so določeni elementi, ki omogočajo, da se študentje na podlagi prošnje lahko vpisujejo v višji letnik z manj kreditnimi točkami, ponavljajo letnik ali zaprosijo za izredni izpitni rok. "Glede na našo oddaljenost in število študentov, ki prihajajo iz prizadetih regij, smo se odločili, da bomo obravnavali prošnje individualno in ne bomo sprejemali aktov z določevanjem izrednih izpitnih rokov kar počez," je za STA pojasnila rektorica Klavdija Kutnar.

icon-expand Univerza na Primorskem FOTO: POP TV