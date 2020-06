Unovčenih že 32.000 turističnih bonov v skupni vrednosti 4,2 milijona evrov

Skupaj je država razdelila za 345 milijonov evrov turističnih bonov, ki jih je mogoče koristiti od 19. junija do najpozneje 31. decembra. Že prvi konec tedna je bilo unovčenih 3394 bonov v skupni vrednosti 424.000 evrov. Do danes popoldne se je ta številka povzpela na 32.305 bonov v skupni vrednosti 4,2 milijona evrov.

Boni so izdani samo v elektronski obliki, in sicer so evidentirani kot dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave RS (Furs) eDavki. Koristiti jih je mogoče v več delih in so prenosljivi med ožjimi družinskimi člani, porabo pa lahko vsak sam spremlja v mobilni aplikaciji eDavki.

Bon se unovči tako, da upravičenec ob prijavi v izbrani namestitvi ponudnika storitev obvesti, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Na dan odhoda mu nato ponudnik storitve izda račun, pri čemer upravičenec za tisti del storitve, ki se lahko plača z bonom, unovči bon, preostanek pa doplača z drugimi plačilnimi sredstvi.

Za povračilo sredstev v višini unovčenih bonov ponudnikom storitev skrbi Furs. Za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, jim izplača denar do zadnjega dne v mesecu, za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, pa do 15. dne v naslednjem mesecu.