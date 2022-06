Unovčenih že za več kot 800.000 evrov digitalnih bonov

Prvi dan veljavnosti digitalnih bonov '22 so trgovine z računalniško opremo zabeležile kar precejšen naval. V dnevu in pol je bilo tako skupno unovčenih za 826.438 evrov digitalnih bonov. Bone je v prvem dnevu in pol unovčilo 5885 posameznikov. Skupno je po podatkih vladne službe 219.852 upravičencev, za bone pa je skupno dodeljenih 32,98 milijona evrov finančnih sredstev.

icon-expand Po podatkih vladne službe je do digitalnih bonov upravičenih 219.852 ljudi. FOTO: Adobe Stock Od srede naprej lahko učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, dijaki in študentje pri nakupu računalniške opreme unovčijo digitalne bone '22 v vrednosti 150 evrov. Daleč največ digitalnih bonov je bilo unovčenih v trgovinah Big Bang. Danes do 11. ure je bilo v njihovih poslovalnicah zabeleženih 4120 unovčitev bonov v skupni vrednosti 499.546 evrov. Na drugem mestu je trgovina Istyle, ki se specializira za prodajo izdelkov podjetja Apple. Pri tem trgovcu je bilo opravljenih 585 unovčitev vrednih 86.826 evrov. PREBERI ŠE Digitalni boni za mlade: za kaj ga lahko unovčite? Sledila sta trgovca Harvey Norman in Anni, ki sta zabeležila podobne številke. Pri prvem je bilo ustvarjenih 319 unovčitev v vrednosti 43.570 evrov, pri drugem pa 329 unovčitev v vrednosti 41.332 evrov. Pri trgovcu EPL, ki se prav tako specializira za prodajo Applovih izdelkov, je bilo 218 unovčitev v skupni vrednosti 32.173 evrov. Spletni trgovec Mimovrste je zabeležil 146 unovčitev digitalnih bonov, upravičenci pa so z njimi ustvarili za 18.900 evrov prometa. Več kot 100 unovčitev bonov je bilo še pri podjetju Legit marketing, in sicer so upravičenci v 103 unovčitvah pri njih pustili 1302 evra. Lestvico prvih deset ponudnikov zaključujejo še E-misija (78 unovčitev v vrednosti 10.810 evrov), Spar (78 unovčitev v vrednosti 10.360 evrov) in Mercator (75 unovčitev v skupni vrednosti 9596 evrov), še izhaja iz podatkov vladne službe za digitalno preobrazbo. PREBERI ŠE 'Z boni se financira v tujini narejeno opremo' Digitalni boni so sicer projekt prejšnje vlade, do katerega je nova ministrica, pristojna za digitalno preobrazbo, Emilija Stojmenova Duh, kritična. Po njeni oceni boni ne bodo prispevali k dvigu digitalne pismenosti.