Unovčenje bonov možno tudi pri sezonskih ponudnikih

Turistični boni, za katere bo država skupaj namenila 345 milijonov evrov, so eden od nosilnih ukrepov iz tretjega protikoronskega paketa, ki ga je DZ sprejel konec maja. Prejeli so jih vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020, in sicer rojeni do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov.

Bone, ki so deljivi in jih je mogoče unovčiti v večkratnem znesku, je mogoče za plačilo nočitve ali nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji koristiti do konca leta. Vpogled v stanje bona pa je mogoč preko mobilne aplikacije eDavki.

Po prvotnem zakonu lahko bone unovčimo pri vseh tistih ponudnikih, ki so 13. marca 2020 izpolnjevali vse potrebne pogoje za unovčevanje bonov. To pa je sprožilo nezadovoljstvo pri tistih turističnih ponudnikih, ki sobe oddajajo zgolj sezonsko. Sobodajalec iz Bohinja je opozoril, da določba 6. odstavka 35. člena ZIUOOPE ne obravnava vseh ponudnikov turističnih nastanitev enakopravno, kar je v nasprotju z ustavo. Vseh sobodajalcev, ki na 13. marca niso bili vpisani v poslovni register in zato ne smejo sprejemati gostov z boni, zakon po njegovem mnenju ne bi smel obravnavati enako. Zato se je pritožil na ustavno sodišče.