Unovčeno že za več kot 424.000 evrov bonov, največ na Obali in v zdraviliščih

Prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so prejeli turistične bone za protikoronsko pomoč temu sektorju, so od petka do ponedeljka do 16. ure unovčili že skoraj 3400 bonov, prek katerih je v turizem priteklo dobrih 400.000 evrov.

"Skladno s pričakovanji prihaja do velikih razlik med obsegom rezervacij s turističnimi boni med posameznimi destinacijami," je pojasnil direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) Fedja Pobegajlo. Največ povpraševanja člani zbornice opažajo na Obali in v termah, najmanj pa v mestih in izrazito mednarodnih turističnih destinacijah, kot je denimo Bled.

Pobegajlo je potrdil navedbe Fursa, da so se v prvih dneh koriščenja pojavljale nekatere tehnične težave, ki pa so bile po njegovih besedah "hitro in učinkovito odpravljene". Spomnil je še, da je Furs pred začetkom uporabe turističnih bonov pripravil ustrezne informacije in izvedel videokonferenčno predstavitev poteka opravil, povezanih s turističnimi boni, tako da so bili v nastanitvenih obratih na bone pripravljeni.