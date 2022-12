UNP – vedno zanesljiva izbira

Kaj je utekočinjen naftni plin? UNP velja za enega najbolj čistih fosilnih goriv, z najmanjšim izpustom ogljikovega dioksida, ob izgorevanju pa nastaja tudi bistveno manj pepela in drugih prašnih delcev kot pri drugih fosilnih gorivih. Uporablja se lahko tudi na vodovarstvenih in poplavnih območjih. Glavni sestavini utekočinjenega naftnega plina sta propan in butan, pri čemer se navadno uporabljata čisti propan ali mešanica propana in butana v različnih razmerjih.