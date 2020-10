Untouched by Light – prvo peneče vino na svetu, ki se proizvaja, prodaja in okuša v temi, je sedaj na voljo

Kot je bilo napovedano pred letom dni, so Radgonske gorice sedaj tudi uradno lansirale novo penino, imenovano Untouched by Light. Moto te penine je, da se najboljše stvari dogajajo v temi. Po mnenju profesorice emeritus Ann C. Noble* izpostavljenost vina dnevni svetlobi ali umetni osvetlitvi privede do tega, kar bi lahko označili kot »zaradi svetlobe spremenjeno aromo« (goût de lumiere). Zato so se pri Radgonskih goricah odločili potopiti se v temo in v njej pripraviti novo peneče vino.

Kar dela to penino edinstveno, je njen proces proizvodnje. Med nočno trgatvijo, rotiranjem steklenic in pakiranjem se uporabljajo očala za gledanje v temi. Vino zori dve do tri leta v popolni temi v kleteh v Gornji Radgoni. Delavci Radgonskih goric to v žargonu imenujejo „temačna metoda“. Ko penina zapusti klet, jo ščiti steklenica iz črnega stekla, prav tako je steklenica zaradi dodatne zaščite od svetlobe in UV žarkov pakirana v vakuumirane vrečke.