Upada delež pesimistov, po epidemiji slabše življenje pričakuje manj kot polovica

Medtem ko se delež tistih, ki za svoje življenje niso zaskrbljeni, iz meseca v mesec povečuje in je tokrat celo malenkosti višji kot delež zaskrbljenih, upada delež pesimistov. Prvič od oktobra 2020, ko so začeli z meritvijo napovedi za prihodnost, je tistih, ki pričakujejo slabše življenje po epidemiji covida-19, manj kot polovica.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako so želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja. Delež tistih, ki (sploh) niso zaskrbljeni za svoje življenje, znaša 37 % in je prvič po juliju 2021 višji od deleža tistih, ki so zelo zaskrbljeni (36,6 %), pa čeprav le za malenkost.

icon-expand Covidno digitalno potrdilo FOTO: Bobo

Od decembra do januarja je statistično pomembno narasel delež tistih, ki menijo, da so ukrepi primerni in ne posegajo v osebno svobodo, in sicer z 22 % na 29 %. Na drugi strani ugotavljajo upade tistih, ki ukrepe označujejo kot prekomerne, pa tudi tistih, ki menijo, da so ukrepi premalo ostri. Spremembe ugotavljajo tudi v oceni primernosti ukrepov. Če je bilo v decembru 24 % vprašanih mnenja, da ukrepi uravnoteženo obravnavajo zdravje in gospodarstvo, je sedaj tega mnenja že 29 % vprašanih, kar pomeni statistično pomemben dvig v deležu. Spremembe so se med decembrom in januarjem zgodile tudi glede percepcije prihodnosti. Delež tistih, ki mislijo, da se bo običajno življenje spremenilo na slabše, je prvič od oktobra 2020 padel pod 50 %, in sicer je takšnega mnenja le še 46 % vprašanih. Statistično pomembno se je povečal delež tistih, ki pričakujejo boljše življenje, in sicer z 18 % v decembru na 25 % v januarju 2022. V primerjavi z decembrom v januarju ugotavljajo tri pomembne premike v javnem mnenju, vezane na delovanje vlade. Naraslo je zaupanje v vlado glede sprejemanja pravilnih odločitev za Slovenijo (z 18 % na 23 %) ter spopadanja z izzivi (s 16 % na 21 %). Na drugi strani pa je statistično pomembno narasel tudi delež tistih, ki ocenjujejo, da se druge države z epidemijo covida-19 spopadajo bolje kot Slovenija, in sicer s 35 % v decembru na 41 % v januarju.

icon-expand Cepljenje FOTO: Dreamstime

V primerjavi z decembrom lahko vidimo, da v javnem mnenju glede delovanja vlade na področju cepljenja ni pomembnih sprememb. Kot (zelo) dobro delovanje vlade glede pridobivanja zadostnega števila odmerkov cepiv ocenjuje 51 % vprašanih, glede organizacije cepljenja 42 % ter glede komunikacije z javnostjo 22 % vprašanih, so še sporočili z Mediane.