'Upam, da smo znova pokazali, da smo državljani tu zato, da premagamo zlo'

V štabu Inštituta 8. marec so se osrednji akterji in prostovoljci začeli zbirati že pred 18. uro. Že pred volitvami so opozarjali, da jih udeležba in izid skrbita tudi zaradi neaktivacije vladajoče koalicije. Vendar pa so po zadnjih podatkih o volilni udeležbi, ta je bila pri Zakonu o vladi 27,5-odstotna, dobro razpoloženi.

Kovačeva je jasna, da so ljudje v Sloveniji že večkrat pokazali, da si ne glede na razlike želijo le enega - "skupnosti, javnega dobrega, zaščite drug drugega ter neke korektne družbe in dostojnega življenja za vse". Meni, da je bil ta referendum prav to. Volivci so se namreč soočili z vprašanji: "Ali si želimo demokratične medije, ali si želimo politiko umakniti iz RTV-ja in ali se želijo volivci postaviti za izjemne RTV-jevce? "Upam, da smo ponovno pokazali, da smo državljani in državljanke tukaj za to, da premagamo zlo."

Ko bo tekma zaključena bodo v Inštitutu opravila refleksijo, je zagotovila, javnost pa da bo odločila o tem, kakšen je bil vložek vlade, pa naj odloči javnost. "Upam, da se bomo danes veselili. V zadnjem tednu smo vsi napeli svoje sile, zato menim, da je rezultat tudi tak," še pravi Kovačeva.