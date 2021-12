'Upamo, da plaz na Ratitovcu ni bil uvod v črno snežno sezono'

"Snežni plaz nima voznega reda! Sneg bo ostal v hribih še nekaj časa, časa bo še dovolj ... Ali zgolj opozorila res niso več dovolj? Nas res ne bo streznilo nič drugega kot nova večja nesreča, kakršnim smo že bili priča v preteklosti? Kdo bo odgovoren potem?" To je nekaj izsekov iz zapisa strokovnjakov za plazove Mance Volk Bahun , Gregorja Bahuna in Primoža Štamcarja iz Službe za plazove Zelenica-Tržič in Zavoda za varstvo pred snežnimi plazovi.

Svoja razmišljanja, stališča in opozorila so spisali zaradi dogajanja v zadnjih dneh, ko je plaz na Ratitovcu odnesel tri smučarje, predvsem pa zato, ker si prizadevajo, da bi se ljudje le zavedeli, da so za svojo varnost odgovorni predvsem sami. "Naše trenutno vedenje v gorah pa je v prvi meri neodgovorno predvsem do bližnjih in do reševalcev. Ti ob klicu na pomoč točno vedo, da nimajo prav veliko časa, da rešijo zasutega. Za pomoč zasutemu v plazu je ključnih prvih 15 minut, v tem času pa reševalci običajno šele izvejo za nesrečo," so izpostavili.

V zadnjih dneh so namreč snežne in vremenske razmere v naših gorah nepredvidljive ‒ predvsem zaradi starega in novozapadlega snega ter vetra, so pojasnili Volk Bahunova, Bahun in Štamcar: "Po vseh delih Alp že poročajo o plazovnih nesrečah in žal tudi o žrtvah. In razmere so še kako resne tudi pri nas. Upamo, da kložasti plaz na južnem pobočju Ratitovca, ki je odnesel tri turne smučarje in enega poškodoval, ni bil uvod v 'črno' snežno sezono. Vemo, da sobotni plaz ni bil le osamljen primer, vendar je bil k sreči edini, ki je zahteval posredovanje reševalcev." Plaz je poškodoval turnega smučarja na Ratitovcu, v Avstriji pa vzel tri mlada življenja.