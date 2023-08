Upanje iz zraka: med poplavami s helikopterji na varno spravili tisoč ljudi

Slovenski policisti so v dobrem tednu s tremi helikopterji rešili skoraj 300 prebivalcev in prepeljali več ton najnujnejšega materiala za pomoč ljudem. Pri tem so jim pomagali tudi gorski reševalci, so sporočili s Policije.

Letalska policijska enota je od petka, 4. avgusta, do četrtka, 10. avgusta 2023, opravila reševanje in evakuacijo 286 prebivalcev na kritičnih območjih ter izvedla prevoz še 42 oseb, ki so se ukvarjale z reševanjem in obvladovanjem posledic poplav, med njimi gorske reševalce, tehnično osebje, komunalne delavce za spremljanje stanja vodotokov, geologe, člane civilne zaščite, gasilce in druge.

Rešenih je bilo tudi deset živali. Poleg reševanj in evakuacij je bilo na poplavljena območja prepeljanega še za okoli 13 ton materiala oziroma hrane, vode, goriva, agregatov, zdravil in drugih nujnih potrebščin. Letalska enota pa je opravljala tudi observacijo poplavljenih območjih in zavarovanje podatkov, ki jih pristojne službe potrebujejo za nujne analize stanja na terenu.

Pri svojem delu so policisti uporabljali helikopterje tipa AW169, EC135 in A109E. V zraku so bili tudi po trije helikopterji policije hkrati.