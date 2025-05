Upokojena ameriška marinka vodi pasjo šolo v Mariboru

In izpostavi še eno posebnost, na katero prisegajo v njeni pasji šoli. Delajo namreč izključno z igračo, pri učenju ne uporabljajo nobenih priboljškov, saj izhajajo iz nagonov psa: "Mama hrani psička, to je zanj izvor hrane. S tem je mladiček avtomatično v podrejenem položaju. Mi pa izhajamo iz prepričanja, da je bolje delati plensko – z uporabo igračke torej pri psičku vzbudimo nagon po plenu in ga motiviramo. Tako postane naš partner pri delu in ni več v podrejenem položaju."

Še ena ljubezen pa jo je na pragu dvajsetih odpeljala v ZDA. Takrat je že imela licenco za jadralno in motorno letenje, ki jo je pridobila v mariborskem letalskem klubu. Želela se je pridružiti slovenski vojski. To ji ni uspelo, je pa dobila štipendijo za nadaljevanje šolanja za pilotko na zasebni letalski šoli v Nevadi. "Da sem lahko ostala tam, sem seveda potrebovala vir dohodka in začela sem čuvati pse. Nato pa sem dobila službo v ogromnem azilu v Renu, kjer smo lahko sprejeli približno 1.500 živali. Največ je bilo muc – kar okoli tisoč. Imeli smo še približno 300 psov, pa želvice, miške, podgane – pač živali, ki so se jih lastniki naveličali ali pa zanje niso zmogli skrbeti," pripoveduje. Tam je opravljala številna dela, največ pa se je naučila pri živalski policiji, ki je prav tako delovala v sklopu zavetišča: "Gre za odvzem živali, ki je v stresu, in to je zelo tvegano početje. Pri tem namreč posegaš globoko v prostor psa – moraš ga pregledati, narediti zelo natančen opis. Tam sem se naučila zelo hitro prepoznavati pasme in pričakovati njihove reakcije. Čez moje roke je šlo v času mojega delovanja okoli 10 tisoč psov."

Ves čas pa je v njej še vedno tlela želja po vojaški karieri. In kar ji ni uspelo v Sloveniji, ji je na drugi strani Atlantika – ko je bila stara 24 let, se je pridružila marincem. "Meni je to zakon. Če bi se odločala še enkrat, bi takoj izbrala enako. Ampak, ja, to je naporno poslanstvo. Ne gre namreč za službo, pač pa za način življenja. Kot marinec služiš domovini. Nisi Anja Brumec, si številka ta in ta in si državna last. Ko je tvoja prisotnost potrebna kjerkoli na svetu, te pošljejo tja. Ne razmišljaš, ampak greš," opisuje. Marinka je bila skoraj štiri leta, o podrobnostih pravi, da ne sme govoriti, ker gre za občutljive in zaupne podatke. Nato pa je na misiji v Afganistanu hudo zbolela: "Še danes ne vem natanko, zakaj, ampak očitno sem se hudo zastrupila. Moje življenje je viselo na nitki, umirala sem. Nekako so me spravili nazaj v ZDA, kjer sem bila v bolnišnici leto dni. Ostale so posledice, sprijaznila sem se z njimi, z novim načinom življenja, s terapijo."