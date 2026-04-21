Slovenija

Upokojencem se bodo avtomatsko podaljšale vozovnice

Ljubljana, 21. 04. 2026 13.01 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
STA N.L.
Brezplačne vozovnice za upokojence

Ministrstvo za okolje je podaljšalo veljavnost junijskih subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente do konca avgusta, s čimer bodo lahko poleti javni potniški promet uporabljali brezplačno. Sprejelo je tudi sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz za upokojence in druge upravičence.

Javni potniški promet bodo tudi letos poleti lahko brezplačno uporabljali vsi študenti in dijaki, ki bodo kupili mesečno subvencionirano vozovnico za junij, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Z ukrepom želijo po njihovih navedbah mlade spodbuditi k uporabi javnega potniškega prometa, saj bodo lahko brezplačne vozovnice uporabljali tudi za druge aktivnosti.

FOTO: Bobo

Brezplačen prevoz tudi za upokojence

Na ministrstvu so sprejeli tudi sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz, s katerim se avtomatsko podaljšuje veljavnost vozovnic za upokojence, starejše od 65 let, imetnike EU kartice ugodnosti za invalide in vojne veterane.

Veljavnost subvencioniranih vozovnic upravičencem poteče julija, a jo bo ministrstvo, pristojno za področje javnega potniškega prometa, tudi letos avtomatsko podaljšalo za eno leto.

Avtomatsko podaljšanje tako junijskih mesečnih subvencioniranih vozovnic za dijake in študentke kot subvencioniranih vozovnic za brezplačni prevoz za upokojence in druge upravičence se bo izvedlo v sistemu integriranega javnega potniškega prometa in bo za upravičence brezplačno.

Jasna, a hladna jutra, konec tedna nad 20 stopinj

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Slovenska pomlad
21. 04. 2026 13.58
Res sem vesel,da se upokojenci vozijo zastonj,dijaki pa plačujejo.Pa da o cenah vrtcev sploh ne govorimo,kaj pa so šli delat otroke..
NeXadileC
21. 04. 2026 13.29
Morate izboljšati javni prevoz. Lokalni, primestni in medkrajevni. Avtobusni in železniški. Odpravite se v Avstrijo, Nemčijo, Italijo, Švico, na šolanja.
misekmali
21. 04. 2026 13.10
Odliċna novica. Mnogo upokojencev hodi iz celotne države v prestolnico na razne specialne zdravstvene preglede.
