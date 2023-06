Upokojencem skupaj s pokojnino za junij tudi letni dodatek

Prejemniki pokojnin v višini do 600 evrov bodo prejeli najvišji dodatek, tisti s pokojnino nad 600 do 720 evrov dodatek v višini 315 evrov, tisti s pokojnino nad 720 do 850 evrov pa 255 evrov. Prejemniki s pokojnino nad 850 evrov do 1020 evrov so upravičeni do 205 evrov dodatka, prejemniki s pokojnino nad 1020 evrov pa do najvišjega, je dejal Zorc.

Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v znesku do 850 evrov medtem pripada 255 evrov dodatka, tistim z nadomestilom nad 850 do 1020 evrov 205 evrov, tistim z nadomestilom nad 1020 evrov pa 145 evrov.

Prejemnikom pokojnin po mednarodnih pogodbah, ki pokojnino za pokojninsko dobo v Sloveniji prejemajo denimo v sorazmernem delu in zavodu še niso poslali dokazila o višini tuje pokojnine, bo letni dodatek v primeru upravičenosti do njega nakazan septembra ali novembra.